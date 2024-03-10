Трамп высмеял предвыборное видео Байдена ответным роликом
Кандидат в президенты и бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп выложил ответный ролик на предвыборную видеопрезентацию нынешнего президента Джо Байдена. В своей версии республиканец собрал все казусы, в которых был замечен глава государства. Видеоролик опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.
Ранее Байден выложил в Сеть свой предвыборный ролик, который начал словами, что он «немолодой парень». Но президент заверил, что может многое сделать для американского народа. Байден является самым старым президентом США.
Свой вариант под названием «Немолодой парень» команда Трампа разместила через несколько часов после выхода предвыборного видео Байдена. В ролике собрали все падения и ляпы, в которых отличился нынешний глава Белого дома.