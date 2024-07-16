Трамп вышел к сторонникам с забинтованным ухом

Трамп появился на съезде республиканцев в Милуоки. Присутствующие скандировали слова «Борись, борись, борись», которые бывший президент США крикнул на митинге после выстрелов.

Трамп приветствовал участников мероприятия сжатым кулаком, поблагодарив. На сцену он вышел под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США».

Покушение на американского политика произошло в субботу, 13 июля. В Трампа выстрелил житель Пенсильвании. Одна из пуль задела правое ухо Трампа. Один из зрителей погиб, двое получили ранения. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы в ходе ответного огня.

До этого охранники Трампа предупреждали об опасности открытого доступа к крыше , с которой велась стрельба по экс-президенту США. Также выяснилось, что полиция засекла стрелка за полчаса до покушения.