16 июля 2024, 06:01

Трамп вышел к сторонникам с забинтованным ухом

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые появился перед сторонниками после недавнего покушения. Он вышел на сцену перед делегатами с забинтованным ухом, сообщило РИА «Новости».

Трамп появился на съезде республиканцев в Милуоки. Присутствующие скандировали слова «Борись, борись, борись», которые бывший президент США крикнул на митинге после выстрелов.

Трамп приветствовал участников мероприятия сжатым кулаком, поблагодарив. На сцену он вышел под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США».

Покушение на американского политика произошло в субботу, 13 июля. В Трампа выстрелил житель Пенсильвании. Одна из пуль задела правое ухо Трампа. Один из зрителей погиб, двое получили ранения. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы в ходе ответного огня.

До этого охранники Трампа предупреждали об опасности открытого доступа к крыше , с которой велась стрельба по экс-президенту США. Также выяснилось, что полиция засекла стрелка за полчаса до покушения.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 05:11
В Германии будут штрафовать за ошибки в местоимениях при выборе из 60 гендеров
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В Германии скоро начнут штрафовать за неправильное применение гендерных местоимений. «Закон о самоопределении» вступит в силу с 1 августа, сообщило издание Die Welt.

Нарушителей начнут штрафовать, причем цена ошибки может достигнуть 10 тысяч евро. Активисты нетрадиционной ориентации намерены интерпретировать закон в свою пользу.

Чиновники обещают, что штрафовать будут только в случае намеренного причинения вреда путем раскрытия предыдущего пола.

В действительности же нельзя исключить ситуации, когда неправильное обозначение пола личности станет основанием для разбирательства в суде. Вероятно, придется выучить весь каталог с «правильными» терминами, чтобы случайно не ошибиться в выборе местоимения.

До этого в Грузии парламент одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ *. Петицию против пропаганды ЛГБТ* рассмотрят в Казахстане.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла немецкий закон, позволяющий людям менять пол раз в год.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Штрафы Германия Суд Законы ЛГБТ
16 июля 2024, 04:27
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН
РИА «Новости»
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16–17 июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Россия председательствует в Совбезе всемирной организации, начиная с 1 июля.

Во вторник, 16 июля, пройдут дебаты на тему многостороннего сотрудничества, а в среду - по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

В МИД России сообщили, что программа визита Лаврова формируется. Ряд стран, за исключением США, уже заинтересовались возможностью провести двухсторонние встречи.

Несколько дней назад первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предъявил на заседании Генассамблеи ООН обломки дрона, с помощью которого украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС этой весной.

До этого блогер из США Джексон Хинкл рассказал, что крупные американские издания проигнорировали брифинг в ООН по поездке в Донбасс. По его словам, именно США стоят за большинством терактов в России.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16–17 июля. Об этом сообщило РИА «Новости».

США Нью-Йорк Сергей Лавров МИД РФ ООН
16 июля 2024, 03:11
Стали известны необычные детали завещания звезды «Зачарованных»
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Скончавшаяся от онкологического заболевания звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти оставила близким подробные указания, как ее похоронить. Актриса завещала смешать ее прах с прахом любимой собаки, сообщило издание Daily Еxpress.

Актриса рассказала об этом в своем подкасте Let’s Be Clear за несколько месяцев до смерти.

«Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с прахом моей собаки и прахом моего отца. Хочу, чтобы меня кремировали, а не хоронили», - заявила она.

Доэрти также попросила не пускать на похороны людей, которым могли бы обрадоваться ее смерти. По ее словам, они будут плакать на публике только ради политкорректности.

Актриса завещала развеять ее прах в Малибу или использовать его для посадки дерева, добавив, что ей хотелось бы, чтобы ее похороны были похожи на «праздник любви».

Доэрти ушла из жизни после многолетней борьбы с раком молочной железы, который ей диагностировали в 2015 году. Врачи некоторое время успешно боролись с болезнью, наступила ремиссия, но затем она вернулась и распространилась на другие органы.

США Смертность Болезни Собаки Актеры
16 июля 2024, 02:28
«Россия — не мой враг!» В Италии появились плакаты в поддержку РФ
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В городах Италии начали появляться плакаты большого формата с надписью «Россия — не мой враг!». Об этом сообщил ТАСС глава культурной ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Дзоккателли.

В городах Италии начали появляться плакаты большого формата с надписью «Россия - не мой враг!». Об этом сообщил ТАСС глава культурной ассоциации «Венето - Россия» Пальмарино Дзоккателли.

Инициативу, принадлежавшую ассоциациям «Верона за свободу» и «Свободный профсоюз», реализовали с помощью культурной организации «Венето - Россия» в Вероне. Теперь это стало своего рода народным движением, так как аналогичные плакаты появились в разных итальянских городах.

«К нам обращаются многие ассоциации за разрешением использовать наш файл в высоком разрешении. Некоторые ставят свои логотипы, но главное, что кампания идет и охватывает все большие территории», - рассказал Дзоккателли.

Он также отметил, что «плакатная дипломатия» переросла в реальные контакты. В Вероне, например, уже состоялся видеомост с Донецком.

По его словам, ассоциация разъясняет итальянцам настоящие причины нынешнего украинского конфликта, природу киевского режима, превращенного Западом в оружие для ослабления России. В заключение он отметил, что в Италии многие люди это понимают, но центральные СМИ проводят антироссийскую политику.

Ранее RT сообщила, что итальянский инженер решил переехать в Россию из-за русофобии на родине.

Италия Россия

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