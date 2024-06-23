Журналисты телеканала спросили у Трампа, определился ли он с выбором вице-президента. Тот ответил утвердительно, отметив, что этот человек, «скорее всего», станет участником дебатов против Байдена.

По данным NBC News, двумя главными кандидатами на пост вице-президента Трампа являются губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Первый этап дебатов кандидатов в президенты пройдет в Атланте на следующей неделе. В связи с этим Байден начал усиленно готовиться к предстоящей дискуссией. Он уехал в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде, где отрабатывает основные тезисы.