Трамп ввел обещанные пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Указы Трампа об импортных пошлинах начали работать 1 февраля. Тарифы на товары из Канады и Мексики составили 25%. Исключение сделали лишь для канадских энергоносителей - 10%.

Эти страны являются крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции в США, в том числе фруктов, овощей, зерна и мяса. С января по ноябрь 2024 года Штаты импортировали из них продукты стоимостью около 83 миллиардов долларов из общего объема 196 миллиардов. Новые тарифы могут привести к росту цен на продукты питания для среднего покупателя, предупредил автор статьи. Для многих американцев расходы на еду уже стали слишком обременительными.

Импортные пошлины для Китая составили 10%. Введение тарифов расширило торговую войну между КНР и США, которая обострилась при двух последних администрациях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пригрозил США ответить на введение пошлин. Он пообещал, что правительство добьется их отмены.