Трамп впервые появился на публике без повязки на правом ухе
Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп появился на первом после покушения митинге своих сторонников без белой повязки на простреленном ухе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Многие сторонники республиканцев закрывали свои уши повязками, похожими на ту, что носил Трамп, в знак поддержки политика.
На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган бывший президент предстал перед сторонниками с приклеенным на ухо пластырем телесного цвета.
Ранее в США раскрыли детали подготовки покушения на Трампа. В частности, что стрелявший в него Мэттью Крукс за несколько часов до начала предвыборного митинга изучил местность с помощью беспилотника, а в его машине находились бронежилет, взрывчатка и около 100 патронов.
Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Его ранили в ухо. По словам журналиста Такера Карлсона, что после покушение мир изменился и Трамп стал не просто кандидатом и бывшим президентом, но лидером американской нации.