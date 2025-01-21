21 января 2025, 07:42

Трамп во время подписания указов «включил» Испанию в БРИКС

РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания своих первых указов назвал Испанию страной БРИКС. Он ответил на вопрос журналистов о том, каких мер следует ждать государствам НАТО с низкими расходами на оборону.

Трамп напомнил об Испании, которая выделяет мало денег на связанные с обороной сферы.

«У Испании [расходы на оборону] очень низкие. И еще, они же страна БРИКС? Они страна БРИКС, Испания», - объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что не считает организацию угрозой для Белого дома, однако планирует ввести против БРИКС стопроцентные пошлины.

Ранее Трамп в первый день у власти подписал ряд указов, в том числе отменил 78 решений , которые принял его предшественник Джо Байден. Новый президент также распорядился принять ряд мер в сфере миграции, а также вернуть государственные флаги на полную высоту. Также по решению Трампа США вышли из Всемирной организации здравоохранения.

США Дональд Трамп Испания БРИКС
21 января 2025, 08:58
МУС приготовился к «разрушительным» санкциям от Трампа
РИА «Новости»
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Администрация нового американского лидера Дональда Трампа может ввести агрессивные экономические санкции против международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщила газета The Guardian.

МУС уже подготовился к «худшему сценарию» с серьезными ограничениями против руководителей суда, в том числе главного прокурора Карима Хана.

«Есть опасения, что санкции будут использованы для закрытия суда, для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки», - заявили источники журналистов.

Ограничения со стороны США угрожают банковским и платежным системам суда. Кроме того, они могут коснуться находящихся в США компаний - запретить им сотрудничать с МУС. Одна из проблем - зависимость суда от компании Microsoft, которая модернизирует судебные ИТ-системы. Если сотрудничество заблокируют, то вся деятельность МУС будет парализована.

Плохое отношение республиканцев к международному суду связано с ордерами на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Его подозревают в преступлениях против человечности.

Еще в октябре прошлого года президент России Владимир Путин обратил внимание на зависимость МУС от США. По его словам, международный суд готов будет игнорировать конфликт на Ближнем востоке, если американская сторона даст соответствующее распоряжение.

США Израиль Суд Microsoft Санкции Дональд Трамп Россия Аресты Ближний Восток Биньямин Нетаньяху
21 января 2025, 08:14
Захарова потребовала опровергнуть обвинения против России в диверсиях на Балтике
Global Look Press
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Россия ждет, когда обвинения в ее адрес касательно диверсий с подводными кабелями в Балтийском море опровергнут. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала публикацию газеты The Washington Post о том, что кабели повредились не из-за «намеренного российского саботажа», а по причине стечения обстоятельств.

«Такие публикации обычно комментируют те, кто ранее был причастен к обсуждаемой теме. Ждем у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», - написала Захарова.

Она напомнила, что Россию в диверсиях обвинили министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии и газеты Bild и The Times. Она также с иронией высказалась о «защите дна» Балтийского моря Североатлантическим альянсом.

«И генсек НАТО Марк Рютте может быть спокоен: дно им еще защищать и защищать, ведь они его пробивают сами и делают это с опасным упорством», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что разведки Европы и США не смогли найти доказательств причастности России к обрывам подводных кабелей в Балтике. Представляющие три страны чиновники высокого ранга предположили, что инфраструктура повредилась из-за аварии.

Мария Захарова НАТО МИД РФ Балтийское море
21 января 2025, 06:14
Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты вышли из Всемирной организации здравоохранения. Указ подписал президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации. Приказ разместили на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 году из-за неверных действий организации во время пандемии COVID-19 <…> и других глобальных кризисов в области здравоохранения, а также из-за неспособности к проведению срочных преобразований и зависимость от политического влияния государств - членов ВОЗ», - сказано в указе.

Помимо этого, особое внимание американские власти обращают на то, что ВОЗ требует от США несправедливых взносов, которые значительно превышают размер платежей других стран. В частности, отмечается, что в Китае с населением 1,4 миллиарда человек проживает около 300% населения Соединенных Штатов, однако взнос Китая в ВОЗ почти на 90% меньше того, что вынуждены платить США.

Также Трамп после инаугурации подписал указ об отмене 78 решений , которые принял его предшественник Джо Байден.

США Здравоохранение Белый дом в США Дональд Трамп Кризис Китай COVID-19 в других странах
21 января 2025, 01:07
Мексиканские мигранты разрыдались на границе после инаугурации Трампа
РИА «Новости»
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Практически сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, ожидавших разрешения на въезд до вступления Трампа в должность, об этом написала газета New York Post.

По данным издания, некоторые мигранты, ожидавшие в Мексике въезда в США и зарегистрировавшиеся с помощью приложения CBP One, расплакались, узнав, что их собеседования отменили сразу же после инаугурации.

При этом само приложение CBP One перестало работать прямо во время инаугурации нового президента.

Его разработала администрация бывшего американского лидера Джо Байдена для того, чтобы снизить количество незаконных мигрантов, поощряя их регистрироваться заранее и въезжать законными путями.

Прекращение незаконной миграции - это лишь часть обещаний Трампа о проведении масштабных реформ на южной границе. Он также пообещал начать экстрадицию всех незаконных мигрантов из страны.

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