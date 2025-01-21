Трамп во время подписания указов «включил» Испанию в БРИКС

Трамп напомнил об Испании, которая выделяет мало денег на связанные с обороной сферы.

«У Испании [расходы на оборону] очень низкие. И еще, они же страна БРИКС? Они страна БРИКС, Испания», - объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что не считает организацию угрозой для Белого дома, однако планирует ввести против БРИКС стопроцентные пошлины.

Ранее Трамп в первый день у власти подписал ряд указов, в том числе отменил 78 решений , которые принял его предшественник Джо Байден. Новый президент также распорядился принять ряд мер в сфере миграции, а также вернуть государственные флаги на полную высоту. Также по решению Трампа США вышли из Всемирной организации здравоохранения.