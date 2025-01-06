Трамп вновь заговорил об объединении с Канадой после заявления Трюдо

«Множество канадцев с радостью приняли мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут страдать от громадного дефицита в торговле [между двумя странами] и давать постоянные субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо это понимал и подал заявление об отставке», - написал избранный президент США.

Также он отметил, что объединение стран могло бы устранить некоторые торговые пошлины и снизить налоги. Кроме этого, Трамп посулил гражданам Канады защиту от угрозы со стороны российских и китайских кораблей, которые окружают страну.

«Что за великим народом мы были бы вместе!» - подвел итог лидер США.

Это уже второе предложение Трампа по объединению. В декабре, поздравляя канадцев с Рождеством, он уже высказывал подобную мысль, пообещав значительное снижение налогов в стране.

Сегодня, 6 декабря, Джастин Трюдо заявил, что решил уйти со своего поста. Но произойдет это не раньше, чем будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии.