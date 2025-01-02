Трамп устроит первый после победы митинг в Вашингтоне

«Победный митинг» пройдет накануне присяги. Стадион Capital One Arena рассчитан на 20 тысяч человек. Регистрация участников открылась на инаугурационном сайте Трампа, в одни руки дадут не больше двух билетов.

Организаторы не раскрыли программу мероприятия, однако пообещали, что американцы никогда его не забудут. Этот митинг станет для Трампа первым после победы на выборах 5 ноября.

Инаугурация президента США состоится 20 января. На странице в соцсети Truth Social республиканец запустил обратный отсчет до вступления в должность и опубликовал совместную фотографию с новым заместителем главы администрации Дэном Скавино.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа стало разрешение миграционного кризиса. Однако американские СМИ усомнились в успехе его идей из-за чрезмерной нагрузки иммиграционных судов и нехватки персонала.