11 августа 2024, 08:54

Трамп уличил Харрис в «краже» его предвыборных обещаний

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не имеет своих политических идей, поэтому ворует чужие. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что Харрис скопировала его предложение об отмене налогов на чаевые. Трамп подчеркнул, что его конкурентка не будет выполнять свои обещания, так как она ворует чужие идеи лишь из политических соображений.

«Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня», - заключил республиканец.

Ранее Харрис заявила о своей готовности провести дебаты с Трампом. Она призналась, что с нетерпением ждет этого события. Раунд теледебатов пройдет 10 сентября на канале ABC. Харрис подчеркнула, что выступит, даже если Трамп не придет.

Незадолго до этого президент США Джо Байден высказал опасения в связи с переходом власти к новому лидеру страны в 2025 году. Он предположил, что Трамп в случае проигрыша может устроить бунт и беспорядки.

Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
11 августа 2024, 03:09
Массовый протест противников добычи лития прошел в Сербии
Unsplash
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Массовый протест противников добычи лития в Сербии прошел в субботу вечером в центре Белграда. Митинг прошел под девизом «Рудника не будет», сообщило РИА «Новости».

Более тысячи человек вышли на митинг, многие несли свистки, вувузелы, флажки и флаги, а также транспаранты. Около гостиницы «Москва», где собрались демонстранты, установили трибуну, звучали барабаны и музыка.

Ранее акции в разных городах Сербии поддержала прозападная оппозиция и СМИ, сообщило агентство.

Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что его предупредили о готовящемся в стране госперевороте. Он призвал граждан не беспокоиться и добавил, что те, кто попытается добиться чего-то силой - не добьются ничего.

Протесты Сербия Беспорядки Митинги Александр Вучич
10 августа 2024, 17:10
Посол Палестины анонсировал приезд Аббаса в Россию
РИА «Новости»
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Палестинский лидер Махмуд Аббас приедет в Россию 12 августа. Об этом РИА «Новости» заявил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль.

Он подтвердил информацию о том, что глава государства запланировал посетить Россию 12–14 августа.

Источник издания указал, что Аббас во время визита собирается провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. По данным агентства, встречу запланировали на 13 августа.

Поездку палестинского лидера откладывали уже несколько раз. Визит в Москву мог состояться еще в ноябре 2023 года, но его перенесли из-за эскалации конфликта в секторе Газа. Возможность поездки также рассматривали до президентских выборов в России. В итоге палестинский лидер предложил приехать в Москву после них.

Ранее Аббас подтвердил готовность Палестины к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках международной мирной конференции, сообщил RT. Палестинская сторона разработала дорожную карту. Этот документ получил одобрение у шести арабских государств, отметил президент Палестины.

Дипломатия Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
10 августа 2024, 13:48
Китай запустил проходящий через Россию туристический поезд «Чанлюйхао»
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В Хуньчуне запустили экскурсионный железнодорожный состав, маршрут которого проходит по территории России и Китая. Об этом сообщила пресс-служба российского Генконсульства в Шэньяне.

Торжественная церемония запуска первого рейса прошла 8 августа. Международный поезд будет курсировать из Хуньчуня во Владивосток.

«Маршрут <…> поезда планируется реализовывать в три этапа: первый - вдоль реки Туманная на территории Китая, второй - Хуньчунь - Владивосток, третий - Хуньчунь - Владивосток - Москва», - указали в дипмиссии.

В Хуньчуне в этот день также прошел научный симпозиум, посвященный развитию экономики северо-востока Китая.

Ранее сотрудник Центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн рассказал, что Запад теряет свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его архитектуру и стабильность поддерживают Россия и Китай , а ядром этой системы является АСЕАН, указал эксперт.

Дипломатия Россия Поезда Китай
10 августа 2024, 11:31
«Разделяем скорбь». Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии из-за авиакатастрофы
Freepik
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Владимир Путин направил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве из-за крушения пассажирского лайнера в Сан-Паулу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», - отметил Путин.

Он также попросил передать слова сочувствия семьям, которые в одночасье лишились близких в этой авиакатастрофе.

Накануне, по данным G1, двухмоторный самолет вылетел из Каскавела в Гуарульюс. За минуту до катастрофы он набрал высоту 17 200 футов. Лайнер упал в Сан-Паулу рядом с жилыми кварталами. Находившиеся на борту 57 пассажиров и четыре члена экипажа погибли.

Бразилия Авиакатастрофы Владимир Путин

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