Трамп указал на превращение США в страну третьего мира

Трамп отметил, что если его судебное преследование не отменят, то в дальнейшем с США никто не захочет вести дел.

«Мы просто превратимся в страну третьего мира. На самом деле, мы уже стали ей во многих вещах, просто посмотрите на нашу границу на юге», - сказал он.

Бывший президент добавил, что намерен обжаловать судебное решение, которое признало его виновным в мошенничестве в процедуре оценки активов Trump Organization и обязало выплатить более 330 миллионов долларов в качестве штрафа.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Трамп находится под контролем фашистов и является угрозой для американской демократии.