18 февраля 2024, 07:39

Трамп указал на превращение США в страну третьего мира

РИА «Новости»
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Наплыв мигрантов через границу с Мексикой и высокая коррумпированность судебной системы начали превращать США в страну третьего мира. Об этом на митинге перед сторонниками в Мичигане заявил бывший президент Дональд Трамп.

Трамп отметил, что если его судебное преследование не отменят, то в дальнейшем с США никто не захочет вести дел.

«Мы просто превратимся в страну третьего мира. На самом деле, мы уже стали ей во многих вещах, просто посмотрите на нашу границу на юге», - сказал он.

Бывший президент добавил, что намерен обжаловать судебное решение, которое признало его виновным в мошенничестве в процедуре оценки активов Trump Organization и обязало выплатить более 330 миллионов долларов в качестве штрафа.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Трамп находится под контролем фашистов и является угрозой для американской демократии.

США Дональд Трамп
18 февраля 2024, 05:29
«Самый низкий IQ». Трамп высказался об интеллекте Байдена
РИА «Новости»
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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что у его преемника, Джо Байдена, оказался самый низкий коэффициент интеллекта из всех лидеров США. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Он человек с очень низким IQ, наш президент», - заявил Трамп на встрече со сторонниками в штате Мичиган.

Трамп добавил, что готов поспорить на то, что за всю историю Америки не было президента с настолько низким показателем интеллекта. Он считает Байдена «некомпетентным для своей должности» лицом. Трамп также напомнил о проблемах своего преемника, связанных с ориентацией в пространстве.

Ранее Байден грубо оговорился , отвечая на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти во время выступления перед нацией. Он назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.

В начале 2023 года Байден не смог самостоятельно подняться на сцену. В Сети появились кадры, где американского лидера вывела за руку его супруга Джилл.

США Дональд Трамп Джо Байден
18 февраля 2024, 04:47
«Ужасный президент». Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу государства Джо Байдена контролируют фашисты. Об этом сообщило РИА «Новости».

В субботу, 17 февраля, Трамп выступил перед сторонниками в штате Мичиган. Он критически оценил качества Байдена и как человека, и как президента.

«Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии», - заявил он.

По его словам, Байден «коррумпированный человек» и ужасный президент с очень низким показателем интеллекта. Трамп напомнил и про то, как ему требовалась помощь, чтобы найти сцену во время публичных выступлений.

Политик также отметил, что Америка превратилась в страну третьего мира из-за наплыва нелегальных мигрантов и ситуации на южной границе.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Экс-президента США обязали выплатить около 355 миллионов долларов, а также запретили работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации в ближайшие три года.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
18 февраля 2024, 04:43
Столтенберг, фон дер Ляйен и Кличко собрались «выпить против Путина» баварского пива
Pixabay
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Участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались на вечеринке под названием «Ночь свободы» с неофициальным девизом «Выпьем против Путина». Об этом написало немецкое издание Bild.

Среди гостей замечены глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, резидент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

Помимо перечисленных в списке гостей значились экс-глава МИД США Джон Керри, министр финансов Германии Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Также гостями мероприятия стали представители бизнеса и военных структур.

По данным издания, присутствующих угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.

Выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский показал свое отчаяние.

Он упрекнул партнеров в искусственном дефиците оружия. Украинский лидер попытался пошутить , но политики не оценили его юмор.

Германия Пиво Владимир Путин
18 февраля 2024, 04:26
Португальские ученые предсказали конец Атлантического океана
Freepik
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Ученые Лиссабонского университета в Португалии предсказали, что Атлантический океан закроется через 20 миллионов лет из-за формирования огненного кольца рядом с Гибралтарским проливом. Исследование опубликовали в научном журнале Geology.

По словам специалистов, Атлантический океан перестанет расти и начнет закрываться из-за появления зон субдукции. Это места, где одна тектоническая плита опускается ниже другой. Кроме того, эти зоны могут мигрировать.

Именно последнее и может произойти в Атлантике, как показало моделирование. Нынешняя зона субдукции, находящаяся ниже Гибралтарского пролива, распространится дальше внутри океана и сформирует атлантическую систему субдукции, сравнимую с тихоокеанским огненным кольцом. Процесс займет 20 миллионов лет.

Ранее ученый-океанограф Доун Райт сообщила, что исследователи океана обнаружили на глубине 10 900 метров на дне Мариинской впадины бутылку из-под пива.

До этого китайские ученые объяснили, что крупнейшее вымирания в истории Земли спровоцировала вулканическая активность.

Ученые Наука

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