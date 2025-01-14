Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара

«Ситуация еще хуже, чем просто можно увидеть по телевизору. Полагаю, что разрушения там еще сильнее, чем если бы по ним нанесли ядерный удар», - сказал он.

Трамп не исключил, что число погибших впоследствии заметно увеличится.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес начали распространяться 7 января на фоне ветреной и сухой погоды. Общая площадь пожаров на территории округа уже превысила 16 тысяч га.

Стремительно распространившийся огонь уничтожил элитную недвижимость многих знаменитостей , в том числе актера и режиссера Мэла Гибсона, актрисы и модели Пэрис Хилтон, сына действующего президента США Джо Байдена Хантера.

Ранее стало известно, что Калифорния не приняла помощь Пентагона в тушении пожаров.