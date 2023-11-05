Трамп сравнил ум Байдена с разумом шестилетнего ребенка
Экс-лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что умственные способности его приемника Джо Байдена не превышают знаний шестилетнего ребенка. Об этом он сказал на встрече с избирателями во Флориде, трансляцию вела медиакомпания Right Side Broadcasting Network.
«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», - признался Трамп.
По мнению бывшего президента США, действующий лидер страны коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.
Ранее Байден перепутал себя с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Он обратился к политику на саммите в Вашингтоне, но произнес имя «Джо». В сентябре глава Америки заявил о желании залезть на дерево в ходе встречи со спонсорами своей избирательной компании. За пять дней до этого американский лидер рассказал историю, но через несколько минут забыл об этом и повторил во второй раз, пересказав содержимое слово в слово.