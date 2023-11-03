Трамп сравнил ситуацию на Украине с Афганистаном

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», - заявил политик.

Трамп отметил, что если бы он был президентом, конфликта России и Украины удалось бы избежать.

Подогреваемый Западом украинский конфликт станет для США «вторым Афганистаном», заявил посол КНДР в России Син Хон Чхол. Штаты расходуют на Украину астрономические суммы и нарушают интересы европейцев с целью построить «однополярную модель мира», считает дипломат.

Про историю бегства США из Афганистана вспомнила и телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News. Она заявила, что попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю - это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Журналист отметила, что проще направить оружие сразу в Россию, ведь оно все равно там окажется, как это было в Афганистане.