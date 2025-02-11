11 февраля 2025, 09:17

Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил с председателем КНР Си Цзиньпином после своей второй инаугурации. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Да, я разговаривал с ним», - ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Трамп уточнил, что с китайским коллегой у него сложились «очень хорошие личные отношения».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в начале февраля заявляла, что в ближайшие сутки Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином. При этом она не уточнила детали предстоящей беседы двух лидеров государств.

Также Трамп и Цзиньпин провели телефонный разговор до церемонии инаугурации избранного президента США в январе. По словам главы Белого дома, разговор «оказался очень хорошим как для США, так и для Китая».

В конце января Трамп захотел «как можно скорее» встретиться с Владимиром Путиным.

США Международные отношения Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин
11 февраля 2025, 05:57
Японский премьер ужесточил риторику по вопросу Курил
РИА «Новости»
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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу южных Курильских островов, причем впервые за последние семь лет. Об этом сообщило издание «Хоккайдо Симбун».

«Япония будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», - сказал он.

Японский премьер заявил о планах закрепить за Токио острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. До этого в Японии были согласны на признание только двух из них.

Исиба также отметил, что кабмин стремится заключить мирный договор с Россией.

Такое заявление премьер страны сделал 7 февраля, когда в Японии отмечают так называемый День северных территорий.

До этого японский премьер извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на южных Курильских островах.

В конце 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова дала жесткий ответ Токио по Курильским островам, отметив, что единственный способ улучшить отношения между странами - признать существующие границы.

Япония Россия Курильские острова
11 февраля 2025, 05:25
В брюхе крокодила нашли останки пропавшего рыбака
Freepik
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В Австралии полицейские обнаружили останки пропавшего 60-летнего мужчины в брюхе крокодила. Об этом сообщило издание People.

В начале февраля Адам Юнкапорт отправился на рыбалку и пропал без вести в городе Орукун. Мужчину искали полицейские, рейнджеры и волонтеры службы по чрезвычайным ситуациям, а также авиация. Они патрулировали на суше, обыскивали реку на лодках.

В первоначальном отчете полиции говорилось, что Юнкапорт отправился рыбачить на реки Уорд, Уотсон и Арчер. Спустя неделю поисковая группа наткнулась на крокодила возле реки Уотсон. Хищника решили проверить, поэтому его поймали и усыпили, чтобы изучить.

В брюхе крокодила нашли человеческие останки, которые сейчас идентифицируют. Предположительно, они принадлежат пропавшему мужчине, но результаты экспертизы ДНК пока еще не получены.

Ранее в джунглях на Коста-Рике трехметровый крокодил увязался за экс-участницей группы Spice Girls Мел Би.

Австралия Животные Полиция Рыбалка
11 февраля 2025, 04:25
В Турции начали готовиться к цунами и землетрясениям
Freepik
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Турецкие власти начали готовиться к цунами на фоне сейсмической активности на острове Санторини в Эгейском море. Об этом сообщили на сайте Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

Специалисты ведомства провели совещание с участием замминистра внутренних дел Муниром Каралоглу, обсудив опасности, которые могут возникнуть в результате сильного землетрясения, цунами или извержения вулкана в результате сейсмической активности на острове Санторини и его окрестностях.

«В результате активности в регионе, которая переросла в форму сейсмических штормов, по состоянию на 7 февраля 2025 года, число землетрясений силой более трех баллов достигло 761», - уточнили в AFAD.

Землетрясения усиливаются примерно в 25 километрах к северо-востоку от острова Санторини и имеют глубину от пяти до 25 километров. Ближайшее из них к берегам Турции произошло в 140 километрах.

После усиления сейсмической активности AFAD развернула мобильные системы сирен в провинциях Измир, Айдын и Мугла для оповещения населения о возможных цунами и других угрозах.

Ранее американцев предупредили о девятибалльном землетрясении и 30-метровом цунами , которое может обрушится на тихоокеанское побережье США.

Турция Землетрясения
11 февраля 2025, 00:23
В Финляндии допустили открытие нового фронта против России
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Запад может спровоцировать новый военный конфликт против России в Северной Европе и Балтийском море. Об этом профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в соцсети Х.

«Существует множество признаков того, что следующая значительная эскалация против России может произойти в странах Северной Европы, включая Балтийское море», - подчеркнул он.

В связи с этим профессор считает, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск должны в ближайшее время провести аудит НАТО.

Газета Politico ранее сообщила, что в Евросоюзе начали готовиться к масштабной операции по захвату входящих в якобы российских танкеров в Балтийском море. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия сделает все для предотвращения захвата кораблей.

Финляндия Европа Россия Запад НАТО Эстония Балтийское море

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