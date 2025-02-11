Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

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«Да, я разговаривал с ним», - ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Трамп уточнил, что с китайским коллегой у него сложились «очень хорошие личные отношения».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в начале февраля заявляла, что в ближайшие сутки Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином. При этом она не уточнила детали предстоящей беседы двух лидеров государств.

Также Трамп и Цзиньпин провели телефонный разговор до церемонии инаугурации избранного президента США в январе. По словам главы Белого дома, разговор «оказался очень хорошим как для США, так и для Китая».

В конце января Трамп захотел «как можно скорее» встретиться с Владимиром Путиным.