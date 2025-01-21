21 января 2025, 09:24

Трамп сообщил о работе над увольнением назначенцев администрации Байдена

Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его офис занимается увольнением более тысячи сотрудников, которые были назначены предыдущей администрацией, но не соответствуют требованиям новой власти. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Наш первый день в Белом доме еще не закончен! Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как сделать Америку снова великой», - отметил Трамп.

Среди тех, кто будет уволен, президент назвал бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего специального представителя США по Ирану Брайана Хука.

Трамп также подписал указ об отмене 78 решений , которые принял его предшественник Джо Байден. Помимо этого, президент наложил запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не получит полный контроль над работой правительства.

США Белый дом в США Дональд Трамп
21 января 2025, 09:37
Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения
Unsplash
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Президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно новому указу, права на гражданство теперь не будет у детей, оба родителя которых к моменту их появления на свет находились в США с документами на временное проживание, а также с туристической или рабочей визой.

Помимо этого, его не выдадут, если мать ребенка на момент его рождения находилась в Штатах незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.

«Абсурдно, что мы единственная страна в мире, где [действовали подобные правила] с получением гражданства по праву рождения», - заявил американский лидер во время подписания указа.

Ранее Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание американские власти обращают на то, что ВОЗ требует от США несправедливых взносов, которые значительно превышают размер платежей других стран.

США Дональд Трамп
21 января 2025, 09:27
В меню инаугурационного обеда Трампа нашли вино с «русским» названием
Global Look Press
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На обеде после церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа гостям предложили игристое вино Korbel Russian River Valley Natural. Об этом сообщила журналистка CNN Элейн Трин на своей странице в соцсети X.

Сотрудница телеканала опубликовала меню, в котором значилось вино с названием, привлекшим внимание СМИ. Его подали к десерту вместе с яблочным мороженым.

Напиток производят на винодельне в Калифорнии. Русская река (в некоторых русскоязычных источниках ее называют Рашен-ривер), которая упоминается в названии напитка, протекает через округа Мендосино и Сонома, а затем впадает в Тихий океан.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что президент США своими словами после инаугурации нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе.

США Дональд Трамп Россия Вино Инаугурация Трампа 2025
21 января 2025, 08:58
МУС приготовился к «разрушительным» санкциям от Трампа
РИА «Новости»
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Администрация нового американского лидера Дональда Трампа может ввести агрессивные экономические санкции против международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщила газета The Guardian.

МУС уже подготовился к «худшему сценарию» с серьезными ограничениями против руководителей суда, в том числе главного прокурора Карима Хана.

«Есть опасения, что санкции будут использованы для закрытия суда, для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки», - заявили источники журналистов.

Ограничения со стороны США угрожают банковским и платежным системам суда. Кроме того, они могут коснуться находящихся в США компаний - запретить им сотрудничать с МУС. Одна из проблем - зависимость суда от компании Microsoft, которая модернизирует судебные ИТ-системы. Если сотрудничество заблокируют, то вся деятельность МУС будет парализована.

Плохое отношение республиканцев к международному суду связано с ордерами на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Его подозревают в преступлениях против человечности.

Еще в октябре прошлого года президент России Владимир Путин обратил внимание на зависимость МУС от США. По его словам, международный суд готов будет игнорировать конфликт на Ближнем востоке, если американская сторона даст соответствующее распоряжение.

США Израиль Суд Microsoft Санкции Дональд Трамп Россия Аресты Ближний Восток Биньямин Нетаньяху
21 января 2025, 08:14
Захарова потребовала опровергнуть обвинения против России в диверсиях на Балтике
Global Look Press
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Россия ждет, когда обвинения в ее адрес касательно диверсий с подводными кабелями в Балтийском море опровергнут. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала публикацию газеты The Washington Post о том, что кабели повредились не из-за «намеренного российского саботажа», а по причине стечения обстоятельств.

«Такие публикации обычно комментируют те, кто ранее был причастен к обсуждаемой теме. Ждем у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», - написала Захарова.

Она напомнила, что Россию в диверсиях обвинили министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии и газеты Bild и The Times. Она также с иронией высказалась о «защите дна» Балтийского моря Североатлантическим альянсом.

«И генсек НАТО Марк Рютте может быть спокоен: дно им еще защищать и защищать, ведь они его пробивают сами и делают это с опасным упорством», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что разведки Европы и США не смогли найти доказательств причастности России к обрывам подводных кабелей в Балтике. Представляющие три страны чиновники высокого ранга предположили, что инфраструктура повредилась из-за аварии.

Мария Захарова НАТО МИД РФ Балтийское море

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