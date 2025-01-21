Трамп сообщил о работе над увольнением назначенцев администрации Байдена

«Наш первый день в Белом доме еще не закончен! Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как сделать Америку снова великой», - отметил Трамп.

Среди тех, кто будет уволен, президент назвал бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего специального представителя США по Ирану Брайана Хука.

Трамп также подписал указ об отмене 78 решений , которые принял его предшественник Джо Байден. Помимо этого, президент наложил запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не получит полный контроль над работой правительства.