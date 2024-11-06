Трамп сократил отрыв от Харрис в колеблющемся Висконсине

Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе. Такой прогноз сделали аналитики телеканала Fox News.

По их данным, Республиканская партия набирает 48 мест в сенате, а демократы - 38. Всего же в верхней палате конгресса 100 кресел.

В палате представителей республиканцы в настоящий момент получили 114 мест, а демократы - 80. Всего там 435 мест.

Всеобщие выборы в США стартовали 5 ноября. На них изберут президента и вице-президента, треть сената и всю палату представителей конгресса, а также более 10 губернаторов. Большинство участков для голосования закроются 6 ноября к 08:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил 178 голосов выборщиков по итогам промежуточной обработки бюллетеней. У Харрис - 99 голосов.

По последним данным, Трамп побеждает во Флориде, Алабаме, Миссисипи и Техасе. Харрис выиграла в Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси.