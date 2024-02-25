25 февраля 2024, 04:25

Трамп согласился со словами Путина о Байдене

РИА «Новости»
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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп согласился с высказыванием президента Владимира Путина, который заявил, что для России нынешний лидер Штатов Джо Байден предпочтительнее на посту главы США, чем любой другой кандидат. Слова претендента на пост руководителя Соединенных Штатов от Республиканской партии привела газета Independent.

«Путин объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», - подчеркнул Трамп.

При этом политик отметил, что хорошо ладил с российским лидером и провел много бесед с ним.

Ранее Трамп заявил, что США проиграют третью мировую войну до ее начала, если главой Штатов останется Джо Байден. Также он пригрозил оппонентам судным днем и возмездием после выборов. Экс-президент считает, что при нынешнем руководстве Америка «стала посмешищем» для всего мира.

США Дональд Трамп Россия Выборы президента США Джо Байден
25 февраля 2024, 03:14
«Стали насмешкой». Трамп пригрозил оппонентам возмездием после победы на выборах
РИА «Новости»
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил оппонентам судным днем и возмездием после выборов. Экс-президент считает, что при нынешнем руководстве Америка «стала посмешищем» для всего мира. Об этом Трамп заявил на Конференции консервативного политического действия.

Трамп пообещал вернуть страну. День выборов для порядочных американцев станет днем освобождения, а для «лжецов, мошенников и цензоров это будет судный день».

Кандидат в президенты заявил, что его не удивили слова российского лидера Владимира Путина, что Джо Байден предпочтительней для России.

«Мы стали насмешкой для всего мира», - подчеркнул Трамп.

Политик заявил, что победа будет «возмездием и местью», а свобода американцев - наградой.

США при Байдене проиграют в третьей мировой войне , даже не участвуя в ней, заявил Трамп. Нынешняя администрация направляет страну к разрушению по короткой дороге.

США Дональд Трамп Джо Байден Выборы
25 февраля 2024, 01:21
США при Байдене проиграют в третьей мировой войне, даже не участвуя в ней — Трамп
РИА «Новости»
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США проиграют третью мировую войну до ее начала, если главой Штатов останется Джо Байден. Об этом заявил экс-лидер Америки Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости».

«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», - сказал он.

По его словам, это является ценой предстоящей президентской гонки. Если Байдену удастся выиграть, то впереди американцев ждет только худшее. Трамп объяснил, что знает о происходящем в окружении нынешнего главы США, вокруг него «очень плохие фашисты». Администрация направляет Штаты к разрушению по короткой дороге.

Ранее Трамп заявил, что его оппонент Байден может «не дотянуть» до выборов президента США в ноябре. По данным Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают действующего главу государства слишком старым для нового срока. Также 64% не верят в умственные способности политика.

США Войны Дональд Трамп Джо Байден Выборы
25 февраля 2024, 01:09
Лидеры «Большой семерки» пригрозили России санкциями из-за смерти Навального
Global Look Press
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Лидеры стран «Большой семерки» пообещали России ввести новые ограничительные меры в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сказано в заявлении лидеров G7.

«Мы привлечем к ответственности виновных в смерти Навального, в том числе путем продолжения введения ограничительных мер в ответ на нарушения прав человека в России», - говорится в документе.

Также лидеры призвали Россию прояснить обстоятельства смерти Навального и освободить всех «несправедливо задержанных заключенных».

Вводя новые санкции против России , власти Штатов повторяют одно и то же в надежде получить другой результат. Это является признаком безумия, считает бывший чиновник Госдепа Джеймс Карден. Действия американской администрации он назвал «позерством» - санкции из-за смерти Навального вводить не имеет смысла, так как он не был гражданином США.

США Санкции Россия Чиновники Алексей Навальный
25 февраля 2024, 00:25
Вандалы в Кишиневе сломали обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны
Freepik
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Вандалы в Кишиневе нанесли повреждение обелиску на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Об этом заявил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович в Telegram-канале.

«На воинском кладбище мемориального комплекса „Вечность“ вандалы разрушили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала», - заявил он.

По его словам, на место случившегося приехали правоохранители и начали проводить следственные мероприятия. Алексей Петрович выразил надежду, что виновников найдут и накажут.

Ранее в двух городах на юге Литвы осквернили захоронения времен Великой Отечественной войны. В Друскининкае вандалы облили неизвестной жидкостью памятник советским воинам, а в Алитусе злоумышленники испортили могилу жертв нацистской оккупации. Также на захоронение нанесли «возможно, антисемитские знаки».

В прошлом году в Одессе вандал испортил табличку на Литературно-мемориальном музее Александра Пушкина. Он разбрызгал черную краску на нее. Лицо неизвестный спрятал под тканью, поэтому камеры не смогли запечатлеть личность мужчины.

Музеи Молдавия Великая Отечественная война

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