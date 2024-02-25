Трамп согласился со словами Путина о Байдене

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил оппонентам судным днем и возмездием после выборов. Экс-президент считает, что при нынешнем руководстве Америка «стала посмешищем» для всего мира. Об этом Трамп заявил на Конференции консервативного политического действия.

Трамп пообещал вернуть страну. День выборов для порядочных американцев станет днем освобождения, а для «лжецов, мошенников и цензоров это будет судный день».

Кандидат в президенты заявил, что его не удивили слова российского лидера Владимира Путина, что Джо Байден предпочтительней для России.

«Мы стали насмешкой для всего мира», - подчеркнул Трамп.

Политик заявил, что победа будет «возмездием и местью», а свобода американцев - наградой.

США при Байдене проиграют в третьей мировой войне , даже не участвуя в ней, заявил Трамп. Нынешняя администрация направляет страну к разрушению по короткой дороге.