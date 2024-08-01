Трамп согласился пройти тест на умственные способности

Политик выступил на ежегодном собрании Национальной ассоциации темнокожих журналистов в Чикаго. Трамп согласился пройти тест на когнитивные способности.

«Да, я бы [вышел из гонки], если бы я понял, что не справляюсь <…> Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошел тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея», - сказал он.

Когнитивные нарушения заподозрили у действующего президента США Джо Байдена. Он забывал имена и даты, замирал или плутал на сцене. Последней каплей стали провалившиеся теледебаты , после которых демократ снял свою кандидатуру на ноябрьских выборах и выдвинул вице-президента Камалу Харрис.