Трамп собрал на инаугурацию рекордные 200 млн долларов

Источники газеты рассказали, что все собранные средства вложат в организацию инаугурации президента. Также часть денег потратят на политическую деятельность и президентскую библиотеку.

Пожертвования поступили от компаний Amazon, Pfizer, OpenAI и организаций, связанных с криптовалютами. Авторы статьи добавили, что превышающие миллион долларов пожертвования дают особые привилегии на мероприятиях, связанных с инаугурацией. Среди них, например, обед в узком кругу с Трампом.

На инаугурацию Трампа выделили более 150 миллионов долларов, что значительно превысило 107 миллионов, собранных в 2017 году для аналогичной церемонии.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января , он возглавит США во второй раз. Ранее избранный президент обещал отменить многие решение Джо Байдена.