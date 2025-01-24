Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США
Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз призвал Канаду стать 51-м штатом США. Об этом сообщило РИА «Новости».
Он напомнил, что государства Европы продолжают разрабатывать экономические ограничения против России.
«Мы, возможно, обсудим санкции. Как вы знаете, мы сейчас готовим 16-й пакет санкций, а также продолжаем дискуссию по использованию российских активов», - отметил источник издания.
Ранее директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель усомнился, что европейские страны решатся ввести новые антироссийские санкции. По его мнению, союзники американского президента Дональда Трампа в ЕС выступят против дополнительных ограничений. Эксперт добавил, что даже полный запрет на поставки товаров из России в США не сыграет никакой роли.
Россия готова к диалогу с США, если администрация Дональда Трампа будет учитывать ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , отвечая на вопросы СМИ.
«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать - значит, все останется как есть», - подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что российские власти не питают иллюзий насчет Трампа и хорошо помнят, что на первом сроке по масштабам санкций он оставил позади своих предшественников. По мнению Лаврова, отношения двух стран «предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва». При этом он приветствовал сигналы о желании наладить общение.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов контактировать с Трампом и ожидает сигнала от США.
«На мой взгляд, кампания идет штатно, в соответствии с действующим законодательством», - сказал Карпенко.
Он отметил, что оценку выборам в любом случае будут давать наблюдатели, в том числе национальные. Также в ЦИК не поступало никаких жалоб от кандидатов в президенты.
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