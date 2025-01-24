Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США

Россия готова к диалогу с США, если администрация Дональда Трампа будет учитывать ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ.

Россия готова к диалогу с США, если администрация Дональда Трампа будет учитывать ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров , отвечая на вопросы СМИ.

«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать - значит, все останется как есть», - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что российские власти не питают иллюзий насчет Трампа и хорошо помнят, что на первом сроке по масштабам санкций он оставил позади своих предшественников. По мнению Лаврова, отношения двух стран «предельно истончились и сейчас балансируют на грани разрыва». При этом он приветствовал сигналы о желании наладить общение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов контактировать с Трампом и ожидает сигнала от США.