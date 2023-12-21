По мнению политика, пять республиканцев точно поддержат сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства в обмен на новый многомиллиардный транш Украине, 15 гарантированно выступят против. Чак Шумер заявил, что остальных сомневающихся Дональд Трамп может убедить сделать так, как он захочет.

«Он представляет собой огромную политическую силу в этой партии. И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?» - сказал он.

В конгрессе произошел раскол из-за финансирования. Республиканцы выступили против выделения дополнительной помощи Украине до тех пор, пока в стране не решат проблему безопасности на границе.