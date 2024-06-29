«Трамп съел его». В США заявили, что мировые дипломаты в шоке от провала Байдена на дебатах

Зарубежные дипломаты в неприятном шоке от выступления американского лидера Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN , сославшись на неназванных сотрудников дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока.

По данным журналистов, диалог Байдена с оппонентом вызвал мировой резонанс.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», - сообщил телеканал.

Как отметил один из европейских дипломатов, речь Байдена была плохой. Другой собеседник канала заявил, что ему было трудно воспринимать слова главы Штатов, несмотря на хороший уровень владения английским.

«[Экс-глава США] Трамп съел его заживо», - сказал дипломат из Азии.

Еще один источник телеканала заявил, что ошарашен от увиденного и не может «поверить своим глазам».

Люди не успели оправиться от дебатов, как Байден снова неприятно удивил их. Уже после дискуссии с Трампом его заметили в подвешенном состоянии на предвыборном митинге в Северной Каролине. Он стоял позади своей жены, которая старательно произносила речь. Президент раскрыл рот и бессмысленно глядел на публику. Глаза политика ничего не выражали.