29 июня 2024, 05:40

«Трамп съел его». В США заявили, что мировые дипломаты в шоке от провала Байдена на дебатах

РИА «Новости»
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Зарубежные дипломаты в неприятном шоке от выступления американского лидера Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на неназванных сотрудников дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока.

Зарубежные дипломаты в неприятном шоке от выступления американского лидера Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN , сославшись на неназванных сотрудников дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока.

По данным журналистов, диалог Байдена с оппонентом вызвал мировой резонанс.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», - сообщил телеканал.

Как отметил один из европейских дипломатов, речь Байдена была плохой. Другой собеседник канала заявил, что ему было трудно воспринимать слова главы Штатов, несмотря на хороший уровень владения английским.

«[Экс-глава США] Трамп съел его заживо», - сказал дипломат из Азии.

Еще один источник телеканала заявил, что ошарашен от увиденного и не может «поверить своим глазам».

Люди не успели оправиться от дебатов, как Байден снова неприятно удивил их. Уже после дискуссии с Трампом его заметили в подвешенном состоянии на предвыборном митинге в Северной Каролине. Он стоял позади своей жены, которая старательно произносила речь. Президент раскрыл рот и бессмысленно глядел на публику. Глаза политика ничего не выражали.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 05:48
«Разумный президент». Трамп объяснил, в каком случае Россия не будет врагом США
РИА «Новости»
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Россия, Китай и Северная Корея не будут враждовать с США, если у Штатов будет «разумный президент». Об этом заявил экс-глава Америки Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Вирджиния, его слова передало РИА «Новости».

«У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент», - сказал Трамп.

Политик отметил, что когда он был лидером Штатов, то зарубежные коллеги уважали его. Америка «не имела никаких проблем» с этим. По мнению Трампа, худшие враги США находятся внутри государства, а не за его пределами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена на дебатах с Трампом повергло в шок зарубежных дипломатов. По данным журналистов, оно вызвало резонанс по всему миру.

США Дональд Трамп Россия Китай Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 04:24
На первом митинге после дебатов Байден потерялся и открыл рот, пока жена делала всю работу
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден выглядел очень отстраненным позади своей супруги Джилл во время митинга в Северной Каролине. Такое мнение выразил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X.

Митинг стал первым предвыборным мероприятием президента после его дебатов с экс-главой Штатов Дональдом Трампом.

«Джо стоит неловко и выглядит совершенно потерянным позади своей жены на предвыборном митинге в Роли, Северная Каролина, после своего провального выступления на дебатах», - написал Рагг.

Бизнесмен задал риторический вопрос у подписчиков: «Кто здесь настоящий президент?». Этим он намекнул, что жене политика приходится делать все за него. Также он прикрепил видео с мероприятия. На нем видно, как Джилл стоит за трибуной и скандирует речь. Сзади расположился Байден. Он приоткрыл рот и потерянными глазами смотрел на публику.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американский лидер решил участвовать во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. При этом американские эксперты и сами граждане США раскритиковали главу государства за провал на первом этапе.

США Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 04:20
Обама дал оценку Трампу и Байдену на дебатах
Unsplash
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Выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах было неудачным. Об этом в соцсети Х написал экс-президент США Барак Обама.

«Бывают неудачные дебаты. Поверьте мне, я знаю», - написал Обама.

При этом он поддержал нынешнего главу Белого дома, сказав, что тот не только посвятил всего себя борьбе за улучшение жизни простых людей, но и говорит правду, умеет отличать хорошее от плохого и может честно рассказать об этом.

Трампа он назвал человеком, который заботится только о себе и «лжет ради собственной выгоды».

Ранее две трети зрителей предвыборных дебатов в США на телеканале CNN признали их победителем Дональда Трампа.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы Барак Обама
29 июня 2024, 03:40
При нападении на автомобиль с избирательными урнами в Иране погибли два человека
РИА «Новости»
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Два человека погибли и пять пострадали в результате нападения на автомобиль, перевозивший избирательные урны в Иране. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Происшествие произошло в городе Раск. Группа вооруженных людей обстреляла авто, в котором вези урны после закрытия избирательных участков.

В Иране внеочередные выборы президента состоялись 28 июня после гибели в мае в авиакатастрофе предыдущего лидера страны Эбрахима Раиси. После 12 часов ночи началась процедура подсчета голосов. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, экс-секретарь Высшего совета безопасности страны Саид Джалили, экс-министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади и депутат парламента Масуд Пезешкиан, которого считают сторонником реформ. Ранее два других кандидата отказались от участия в президентской гонке.

Иран Выборы Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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