Трамп сделал громкое заявление о БРИКС

«Я сказал им: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», - сказал Трамп.

По словам американского президента, БРИКС создавали с «мутной и нехорошей» целью. Трамп пообещал вводить пошлины против «тех, кто плохо себя ведет».

Также глава Белого дома отметил, что в США не беспокоятся по поводу того, что на фоне введения пошлин в отношении БРИКС вероятность торговли других стран с Китаем станет выше.

Ранее Трамп подписал приказ о возобновлении действия максимальных мер давления на Иран. Позже Евросоюз пригрозил Соединенным Штатам жестким ответом в случае введения пошлин.