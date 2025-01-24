24 января 2025, 03:00

Трамп росчерком пера рассекретил три самых громких убийства за всю историю США

Unsplash
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Дональд Трамп, 47-й президент США, подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами — 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего. Об этом сообщил The Hill.

Ручку, которой президент подписал указ, он попросил передать Роберту Ф. Кеннеди-младшему. Это сын Джона Кеннеди и кандидат на пост министра здравоохранения США.

Публикация секретных документов об убийстве Кеннеди - одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Политик дал такое же обещание во время своего первого срока в Белом доме, но в конечном итоге некоторые бумаги остались засекреченными из-за требований разведывательного сообщества США.

Кроме того, в 2022 году Национальный архив США опубликовал почти 13 000 новых документов, связанных с убийством Кеннеди. Это стало крупнейшей публикацией таких бумаг с 2018 года.

Закон о том, чтобы все оставшиеся правительственные записи об убийстве Кеннеди были опубликованы к 2017 году, американские законодатели приняли еще в 1992 году. И Трамп, и Байден продлевали срок публикации. The Hill отметил, что в конечном итоге власти вряд ли раскроют какие-либо серьезные факты по данному делу.

Джона Кеннеди убили в 1963 году. Его брата Роберта застрелили в 1968-м. Всего за два месяца до убийства Роберта на митинге убили и Мартина Лютера Кинга. Все три убийства считаются самыми громкими в истории США, они также породили множество конспирологических теорий, в которых ранее разобрался 360.ru.

Дональд Трамп, 47-й президент США, подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами - 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего. Об этом сообщил The Hill.

США Убийства Дональд Трамп История
24 января 2025, 03:08
Убившего трех девочек в Британии подростка приговорили к 52 годам тюрьмы
Unsplash
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Подростка руандийского происхождения, убившего в Великобритании трех девочек, приговорили к 52 годам тюрьмы. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Убийца из Саутпорта Аксель Рудакубана был приговорен к тюремному заключению сроком минимум на 52 года. Судья заявил, что „весьма вероятно“, что он никогда не выйдет на свободу», - сообщили в материале.

Убийство произошло в июле прошлого года, 17-летний подросток напал с ножом на детей во время детского танцевального мастер-класса. По информации издания, молодой человек зашел в студию и начал без разбора наносить удары 20-сантиметровым ножом, который специально для этого купил на маркетплейсе. Полиция арестовала его, когда он стоял с ножом над очередной жертвой.

Погибли три девочки , увечья получили еще восемь детей и двое взрослых. Девочкам было девять, шесть и семь лет. Юноша признал себя виновным, при этом не проявил никакого раскаяния.

Великобритания Убийства Дети Тюрьмы Полиция
23 января 2025, 22:59
Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона — мужчина
РИА «Новости»
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Американская журналистка Кэндис Оуэнс снова подняла тему гендерной принадлежности супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Она заявила в соцсети Х, что 30 января предоставит доказательства, что первая леди Франции — мужчина.

Оуэнс обратилась к президенту и попросила перед публикацией доказательств ответить ей честно, является ли его супруга мужчиной или женщиной. Также журналистка потребовала предоставить фотографии Брижит в юности.

В марте прошлого года президент Франции впервые высказался по поводу обвинений в адрес его супруги. Макрон признался, что его беспокоят подобные слухи о возлюбленной, но он назвал эти инсинуации атаками женоненавистников. Самое страшное - это ложная информация и сфабрикованные сценарии, заявил французский лидер.

Эммануэль Макрон Женщины Мужчины Франция
23 января 2025, 21:02
«Устали от обмана Брюсселя». Орбан уличил Евросоюз в лицемерии
РИА «Новости»
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Европейцы устали от лицемерия Евросоюза, который требует отказаться от российского газа и нефти, при этом Европа закупает ресурсы из РФ через третьи страны. Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Трудно найти более лицемерный политический класс во всем мире, чем брюссельские бюрократы… Европейцы устали от лжи и обмана Брюсселя. Они хотят доступных цен на энергию и экономического процветания!» - отметил венгерский премьер.

В Западную Европу поступает больше российского сжиженного природного газа, чем когда-либо прежде, добавил Орбан. ЕС хочет избавиться от российской нефти, если не сможет купить ее в обход санкций через Азию.

Ранее Орбан призвал Евросоюз изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. По его словам, санкции Брюсселя достигли только одного - уничтожили конкурентоспособность европейской экономики, и пришло время это менять.

Газ Европа Санкции Нефть Евросоюз Азия Виктор Орбан
23 января 2025, 15:24
В Думе нашли способ вернуть Instagram в Россию
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В Госдуме придумали способ вернуть Instagram* в Россию. Для этого руководству соцсети нужно будет повторить опыт TikTok в США, сообщил Telegram-канал Shot.

Как сообщил вице-спикер Борис Чернышов, сервис может снова стать легальным в России, если продаст 50% своих активов российским инвесторам. В этом случае, по аналогии с TikTok в США, Instagram* снова смогут разблокировать в нашей стране. И пользователи смогут без проблем ставить лайки под фотографиями друг друга и выкладывать истории.

Депутат подчеркнул, что важно, чтобы управление платформами происходило на равных условиях и с учетом национальных интересов. Это продемонстрировало бы готовность России сотрудничать с глобальными корпорациями на основе уважения и взаимного доверия.

Ранее в России подсчитали, сколько денег потеряет YouTube после блокировки. Согласно исследованию Ассоциации блогеров, на видеохостинг приходится около 50% всего рынка инфлюенс-маркетинга, что составляет примерно 20 миллиардов рублей в год.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Россия Instagram

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