Трамп росчерком пера рассекретил три самых громких убийства за всю историю США

Ручку, которой президент подписал указ, он попросил передать Роберту Ф. Кеннеди-младшему. Это сын Джона Кеннеди и кандидат на пост министра здравоохранения США.

Публикация секретных документов об убийстве Кеннеди - одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Политик дал такое же обещание во время своего первого срока в Белом доме, но в конечном итоге некоторые бумаги остались засекреченными из-за требований разведывательного сообщества США.

Кроме того, в 2022 году Национальный архив США опубликовал почти 13 000 новых документов, связанных с убийством Кеннеди. Это стало крупнейшей публикацией таких бумаг с 2018 года.

Закон о том, чтобы все оставшиеся правительственные записи об убийстве Кеннеди были опубликованы к 2017 году, американские законодатели приняли еще в 1992 году. И Трамп, и Байден продлевали срок публикации. The Hill отметил, что в конечном итоге власти вряд ли раскроют какие-либо серьезные факты по данному делу.

Джона Кеннеди убили в 1963 году. Его брата Роберта застрелили в 1968-м. Всего за два месяца до убийства Роберта на митинге убили и Мартина Лютера Кинга. Все три убийства считаются самыми громкими в истории США, они также породили множество конспирологических теорий, в которых ранее разобрался 360.ru.

Дональд Трамп, 47-й президент США, подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами - 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего. Об этом сообщил The Hill.