Трамп решил вернуть смертную казнь на федеральном уровне

«Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне», - сообщили американские чиновники на правах анонимности.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров ввели во время президентства Джо Байдена. В июле 2021 года его объявил занимавший тогда должность генерального прокурора Меррик Гарланд. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал отменить мораторий в первый же день своего президентства.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров ввели во время президентства Джо Байдена. В июле 2021 года его объявил занимавший тогда должность генерального прокурора Меррик Гарланд. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал отменить мораторий в первый же день своего президентства.

Трамп сообщил, что его администрация занимается увольнением более тысячи сотрудников , которые были назначены предыдущей властью, но не соответствуют требованиям новой администрации. Трамп также подписал указ об отмене 78 решений , которые принял его предшественник Ранее Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения. Его не выдадут, если мать ребенка на момент его рождения находилась в Штатах незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.