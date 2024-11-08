08 ноября 2024, 21:26

Трамп разговаривал с Зеленским под присмотром Маска

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В разговоре участвовали трое, к звонку подключился бизнесмен Илон Маск, сообщил Axios.

Беседа длилась около 25 минут. После того, как Зеленский поздравил Трампа , избранный президент США пообещал поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности. Маск со своей стороны заверил, что спутниковая связь Starlink останется в распоряжении украинцев.

«[Состоявшийся разговор] не оставил у Зеленского чувства отчаяния», - сообщил один из источников издания.

По информации Axios, власти Украины увидели хороший знак в том, что Трамп сразу после победы согласился поговорить с Зеленским.

Участие Маска в этих переговорах показало, какое большое влияние он может получить в новой президентской администрации.

Трамп во время предвыборной кампании заявил, что разрешит конфликт на Украине в максимально короткие сроки.

«Известия» сообщили, что Зеленский раскритиковал его инициативу.

Владимир Зеленский Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Илон Маск
08 ноября 2024, 21:48
Шольц закрыл глаза на оскорбление от Маска
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц решил проигнорировать оскорбление в свой адрес от американского бизнесмена Илона Маска. Он объяснил, что мнение бизнеса не отражает позицию всего государства, сообщило агентство Bloomberg.

Шольц ответил на вопросы журналистов в Будапеште на полях саммита Европейского политического сообщества. Они попросили его прокомментировать заявление Маска о том, что канцлер - глупец.

«В мире, в котором мы живем, интернет-компании не являются органами государства. Поэтому я вовсе никак не принял это к сведению», - ответил политик.

Канцлер добавил, что настроен поддерживать хорошие отношения с США. По его словам, это не зависит от того, кто займет пост президента.

Маск раскритиковал Шольца за раскол в правящей коалиции в Германии, сообщили «Известия». Разногласия между «Зелеными», Социал-демократической и Свободной демократической партиями возникли из-за разного подхода к восстановлению экономики и финансирования Украины.

Германия США Илон Маск Олаф Шольц
08 ноября 2024, 20:56
Количество погибших от наводнений в Испании превысило 220 человек
Unsplash
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Вызванные ливнями наводнения в Испании унесли жизни 223 человек. Еще 78 жителей пропали без вести, сообщил министр транспорта Оскар Пуэнте в соцсети X.

«Погибли 223 человека, 215 - в Валенсии, семь - в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один - в Андалусии», - объявил он.

Тела 48 жертв, по словам министра, до сих пор не удалось опознать. Еще 78 человек остались в статусе пропавших без вести.

Проливные дожди обрушились на юг и юго-восток Испании 29 октября, сообщили «Известия». Сильней остальных пострадала Валенсия, потоки воды повредили ее дорожную инфраструктуру и смыли машины.

Сильные наводнения произошли в городах Кадакес и Альдайя, полиция сообщила о случаях мародерства. В аэропорту Эль-Прат в Барселоне отменили около 70 рейсов, а 18 самолетов отправили на другие аэродромы.

Наводнения Испания Экология
08 ноября 2024, 20:49
Самолет с отказавшим двигателем поджег траву при посадке в аэропорту Сиднея
Pixabay
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Вылетевший из Сиднея в Брисбен Boeing 737 авиакомпании Qantas вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. При посадке искры из моторного отсека подожгли траву около взлетной полосы, сообщил со ссылкой на авиационные службы Австралии портал 9News.com.au.

На борту воздушного судна находились 174 пассажира. В ходе беседы с журналистами они рассказали, что сначала услышали громкий хлопок, а потом - командира экипажа, который сообщил о возвращении в аэропорт вылета из-за неполадок.

При посадке растущая трава рядом со взлетной полосой загорелась. Представитель авиационных служб Австралии связал это с отказом двигателя, но в пресс-службе аэропорта призвали не связывать эти два случая.

«Вылет самолета совпал с возгоранием травы на восточной стороне параллельной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пламя взяла под контроль команда авиационной спасательной противопожарной службы», - заявил представитель воздушной гавани.

Он добавил, что сейчас специалисты проводят расследование для установления причин возникновения огня и отказа двигателя воздушного судна. Представитель аэропорта добавил, что в результате экстренной посадки никто не пострадал.

В начале ноября вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево совершил летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату самолет «Аэрофлота». Причиной стало подозрение экипажа на течь топлива. Пассажиров пересадили на резервный борт и отправили в пункт назначения.

Австралия Самолеты Boeing Авиакомпании
08 ноября 2024, 19:55
МИД пообещал организовать переговоры Путина и Трампа при необходимости
РИА «Новости»
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Сотрудники Министерства иностранных дел России пока не ведут работу по организации телефонных переговоров президента Владимира Путина и победителя президентских выборов США Дональда Трампа. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Он пояснил, что в случае необходимости российские дипломаты оперативно свяжутся с заокеанскими коллегам и договорятся о переговорах, но пока перспективы переговоров не просматриваются.

«Подготовительная работа с точки зрения согласования, состыковки графиков, либо какого-то более конкретного планирования формата такого контакта, не ведется», - заявил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что при этом ведомство находится в состоянии полной готовности провести необходимую работу.

Рябков сравнил дипломатов с группой быстрого реагирования или пожарной командой, которая в круглосуточном режиме может включиться для организации любых дипломатических контактов.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что готов позвонить Трампу в любой момент , потому что у них были нормальные отношения, как и с действующим президентом США Джо Байденом. Победивший на президентских выборах Дональд Трамп также не исключил контактов с российским лидером.

США Дональд Трамп Россия Переговоры Владимир Путин МИД РФ

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