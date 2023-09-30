Трамп рассмешил американцев, спародировав потерявшегося Байдена

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«Не может найти выход со сцены! Вот сцена, я раньше ее не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо - ступеньки. А этот парень: „Где я?“», - сказал Трамп.

В этом году Байдену исполнится 81 год. Политик стал самым пожилым президентом США за всю историю страны. В силу возраста он не раз во время выступлений совершал курьезные вещи, например, падал , спотыкался, дрался с зонтом , здоровался с воздухом или терялся на сцене.

Ранее в Демократической партии Соединенных Штатов выросла тревога по поводу возраста Байдена. Некоторые соратники высказали мнение, что политику нужно отказаться от участия в предстоящих президентских выборах, потому что американцам нужен энергичный лидер, который сможет победить Дональда Трампа.