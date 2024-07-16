Трамп рассказал, как на него повлияло покушение

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, [покушение] повлияло [на меня]», - подчеркнул он.

Публичное выступление Трампа на митинге в Пенсильвании 13 июля пришлось прервать из-за начавшейся стрельбы. На кадрах с места происшествия, которые появились в Сети, экс-президента с окровавленным ухом увела охрана. Позже Трамп отметил, что из-за полученного ранения потерял много крови.

Подозреваемого в покушении на политика ликвидировали. Им оказался 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Ему удалось спрятаться на крыше производственного здания, которое находилось примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. В нем же находились снайперы полиции.

Во время стрельбы один из зрителей погиб, два человека получили критические ранения.