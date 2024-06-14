Трамп раскрыл причины хороших отношений с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп назвал отношения с главой российского государства Владимиром Путиным очень хорошими. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive.
«Думаю, они очень хорошие», - сказал лидер республиканцев.
По его словам, он был жестким в отношении к Путину. Тем не менее, экс-президенту США проще выстраивать отношения с сильными политиками, чем со слабыми.
«Со слабыми я не очень уживаюсь», - резюмировал Трамп.
Ранее во время встречи с однопартийцами Трамп высказался против оказания Соединенными Штатами помощи Украине. По его словам, Штаты должны увеличить зарплату своим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине.