Трамп раскрыл причины хороших отношений с Путиным

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«Думаю, они очень хорошие», - сказал лидер республиканцев.

По его словам, он был жестким в отношении к Путину. Тем не менее, экс-президенту США проще выстраивать отношения с сильными политиками, чем со слабыми.

«Со слабыми я не очень уживаюсь», - резюмировал Трамп.

Ранее во время встречи с однопартийцами Трамп высказался против оказания Соединенными Штатами помощи Украине. По его словам, Штаты должны увеличить зарплату своим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине.