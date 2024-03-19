Трамп раскрыл правду о том, кто управляет США вместо Байдена

При этом кандидат на пост главы государства от республиканцев назвал окружение Байдена, который всегда хочет поскорее лечь спать, «злобными и умными» людьми.

«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять, они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», - подчеркнул Трамп.

Трамп обрисовал мрачное будущее для страны в случае победы Байдена на президентских выборах. По его словам, это будет «кровавая баня» для страны.