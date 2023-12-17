Трамп процитировал Путина, доказывая опасное положение для демократии в США

Речь о выступлении Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума. Тогда он прокомментировал судебное дело против Трампа. Президент назвал происходящее преследованием по политическим мотивам.

Выступая перед соратниками, Трамп вспомнил об этих словах.

«Даже Владимир Путин, кто-нибудь слышал о Владимире Путине из России? Он сказал, что <…> это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии. Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу», - сказал экс-президент США.

Трампу предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Ранее он заявил, что не собирается больше давать показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве с активами. Политик отметил, что дал уже все возможные показания и новой информации у него нет.