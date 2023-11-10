Трамп призвал забыть о проблемах экологии из-за угрозы «ядерного потепления»

Он напомнил, что стал первым президентом США за последние 70 лет, кто не был источником ни одного военного конфликта. По словам политика, сегодня мир погрузился в хаос, которого при нем не было. Крупные боестолкновения происходят в Европе и на Ближнем Востоке.

«Мы закончим с мировой войной. У США самый некомпетентный лидер, который не может спуститься по лестнице и связать двух слов. При этом он должен вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, [председателем КНР] Си Цзиньпином и всеми людьми, которым мы не нравимся», - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что сегодня самой большой угрозой для мира является ядерное оружие, и Байден не имеет никакого представления, как использовать его в качестве аргумента для переговоров.

По словам Трампа, сегодня многие беспокоятся о том, что миру угрожает потепление из-за деятельности человечества. Но на самом деле повышение температуры, скорее, произойдет из-за взрывов, и сотрет всех людей с лица земли.

Тезис о некомпетентности Байдена и третьей мировой войне как последствиях его поведения Трамп использует в ходе каждой встречи с избирателями. Он уже говорил, что действующий президент США не способен вести переговоры по ядерному оружию, так как не в силах связать двух предложений. При этом заговаривающий о риске глобального конфликта Трамп каждый раз убеждает сторонников, что рассчитывает на ошибочность своих прогнозов.