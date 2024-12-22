Трамп призвал вернуть Панамский канал в собственность США

По его словам, взимаемая Панамой плата за использование Панамского канала является просто смехотворной. Трамп считает, что США проявили «необычайную щедрость», когда президент Джимми Картер «по глупости отдал его за один доллар».

«Это полное „обдирание“ нашей страны должно немедленно прекратиться» - написал Трамп.

Политик также напомнил, что Панамский канал критически важен для американской экономики и национальной безопасности. Он обеспечивает быструю доставку грузов и перемещение ВМФ США между Атлантическим и Тихим океанами.

Кроме того, Трамп недоволен тем, что Китай также пользуется Панамским каналом, полагая, что это противоречит условиям сделки по его передаче.

Ранее Минфин США не исключил санкций против банков КНР из-за работы с российскими партнерами.