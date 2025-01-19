Трамп призвал спасти TikTok в США

Утром 19 января видеоплатформу заблокировали на территории всей страны. Приложение пропало из магазинов Play Market и Appstore.

«Спасите TikTok!» - написал Трамп.

Глава государства также заявил, что 20 января издаст указ о паузе исполнения закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с социальной сетью. По его словам, сделка с TikTok может быть в виде продажи 50% сервиса новому владельцу.

Пользователи платформы в США получили уведомления о прекращении работы соцсети. В руководстве компании отмечали, что работают над восстановлением доступа к сервису.

Накануне Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета социальной сети на территории страны в силу с 19 января. Трамп заявлял, что сам примет решение по судьбе TikTok.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призывал запретить видеоплатформу на территории ЕС по примеру США.