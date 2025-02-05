Трамп призвал снести сектор Газа
Президент США Дональд Трамп назвал сектор Газа «площадкой под снос», подчеркнув его непригодность для жизни. По его мнению, беженцев лучше переселить в другое место, сообщило РИА «Новости».
«Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», - заявил Трамп.
По словам Трампа, США не будут финансировать попытки переселения. Он считает, что это могут сделать ближневосточные государства, у которых есть для этого достаточные средства.
«И мы предлагаем им альтернативу - жизнь в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем. И на Ближнем Востоке есть деньги, чтобы построить это», - отметил президент.
При этом США готовы взять сектор Газа под свой контроль и начать расчистку эксклава от неразорвавшихся боеприпасов. Американский лидер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе контроль над сектором Газа со стороны США будет способствовать стабильности в этом регионе и, возможно, на всем Ближнем Востоке.
Он подчеркнул, что идея о том, что Соединенные Штаты будут способствовать развитию региона и созданию рабочих мест, находит поддержку у всех, с кем он обсуждал этот вопрос.