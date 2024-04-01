Трамп призвал Израиль завершить конфликт в секторе Газа

«Вы должны закончить свою войну. Вы должны это сделать, и я уверен, что вы это сделаете. Мы должны прийти к миру», - обратился Трамп к израильской стороне.

Он считает, что нужно было быть «сумасшедшим или глупым», чтобы допустить эскалацию, и со временем Израиль теряет поддержку других государств.

В начале марта президент США Джо Байден отметил, что действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа приносят стране больше вреда, чем пользы.

По мнению Байдена, Нетаньяху придает мало значения гибели гражданского населения в анклаве и этим фактически заставляет весь мир «идти вразрез» тому, что отстаивает Израиль. Это «большая ошибка» со стороны премьера, констатировал лидер Соединенных Штатов.