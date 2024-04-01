01 апреля 2024, 14:22

Трамп призвал Израиль завершить конфликт в секторе Газа

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал Израиль остановить конфликт в секторе Газа. Заявление о том, что это «не может больше продолжаться», прозвучало в интервью изданию Israel Hayom.

«Вы должны закончить свою войну. Вы должны это сделать, и я уверен, что вы это сделаете. Мы должны прийти к миру», - обратился Трамп к израильской стороне.

Он считает, что нужно было быть «сумасшедшим или глупым», чтобы допустить эскалацию, и со временем Израиль теряет поддержку других государств.

В начале марта президент США Джо Байден отметил, что действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа приносят стране больше вреда, чем пользы.

По мнению Байдена, Нетаньяху придает мало значения гибели гражданского населения в анклаве и этим фактически заставляет весь мир «идти вразрез» тому, что отстаивает Израиль. Это «большая ошибка» со стороны премьера, констатировал лидер Соединенных Штатов.

Израиль Войны Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины
01 апреля 2024, 13:04
Кремль объяснил решение банков Армении отказаться от обслуживания карт «Мир»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Армянские банки отказались обслуживать карты «Мир» из-за беспрецедентного давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Представитель Кремля отметил, что многие страны сталкиваются с давлением со стороны США. Штаты угрожают государствам санкциями.

«Угроза вторичных санкций, угроза санкций и тому подобное. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, они принимают меры по хеджированию рисков», - подчеркнул Песков.

По его словам, Россия тоже принимает меры по хеджированию собственных рисков и по исправлению ситуации. РФ и Армения продолжат искать выходы из ситуации, чтобы компенсировать вред банкам, который нанесли западные санкции.

Банки республики перестали обслуживать отечественные карты «Мир» с субботы, 30 марта. Исключение составил «ВТБ Армения». Этот банк продолжит обслуживать российские карты.

США Армения Банки Дмитрий Песков
01 апреля 2024, 12:51
Система ПВО Сербии в следующий раз собьет неопознанные объекты — Вучич
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Обнаруженный недалеко от города Валево воздушный объект ушел из поля зрения радаров. В следующий раз военные задействуют систему ПВО и собьют аппарат, чтобы выяснить его происхождение, заявил во время поездки на военный аэродром Батайница президент Сербии Александр Вучич. Его процитировал телеканал РТС.

«Это был воздушный шар или большой дрон-шпион? Он быстро покинул этот район. В следующий раз ПВО воздействует на него и собьют, чтобы мы могли определить, чей он», - предупредил он.

Истребители МиГ-29, по словам Александра Вучича, примчались к месту обнаружения предполагаемого аэростата примерно за 10 минут, но он успел улететь. Военные не стали задействовать средства ПВО, а лишь подняли в воздух самолеты. Президент предупредил, что в следующий раз поступят по-другому и ударят по воздушной цели зенитными бронетанковыми средствами поражения.

Неопознанный летательный аппарат засекли 30 марта на высоте 5,5 тысячи метров в 100 километрах от Белграда. Он кружил недалеко от крупнейшего оборонного предприятия.

Беспилотники Сербия
01 апреля 2024, 09:35
Результаты выборов в Турции назвали политическим землетрясением
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Результаты муниципальных выборов в Турции превзошли ожидания оппозиции, став политическим землетрясением. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай.

Он отметил, что прошедшие выборы стали сюрпризом. Турецкая оппозиция была амбициозно настроена. Она собиралась выступить успешнее, чем в прошлый раз, но не ожидала победы.

«Нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции», - подчеркнул Аксай.

В минувшее воскресенье, 31 марта, в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Как сообщил телеканал TRT , впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую Партию справедливости и развития после подсчета 80% голосов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ПСР не добилась желаемого результата на выборах. Он отметил, что партии предстоит проанализировать итоги голосования.

Турция Оппозиция Выборы
01 апреля 2024, 09:32
Британский экономист развеяла миф об изоляции России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российская экономика продолжает расти, несмотря на введенные Западом ограничения. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам опрошенных изданием специалистов, Россия укрепила отношения с такими международными партнерами, как Китай и Иран. Блокировка российских активов, прекращение торговли с Западом и отключение банков от мировых платежных систем помогли ей наладить связи с другими странами, указали в газете.

По мнению специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, европейские санкции стали «выстрелом в себе ногу» и сделали Россию более независимой.

«Изоляция России - это миф», - подчеркнула эксперт.

Ранее газета The Economist указала на опасения Запада из-за сплочения России, Китая и Ирана. Государства укрепили международную торговлю и разделяют идею многополярного мира. По мнению авторов издания, дружба трех стран может в будущем стать кошмаром для Белого дома.

Банки Международные отношения Санкции Россия Запад Китай Экономика

Новости по теме