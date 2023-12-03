Трамп признался в участии в «крестовом походе» против Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп сравнил свое участие в президентской гонке с «крестовым походом» против американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Трамп назвал Байдена «разрушителем демократии» и раскритиковал его администрацию за излишнюю цензуру и попытки подавить свободу слова в стране.
«Эта кампания - праведный „крестовый поход“ за освобождение нашей республики от Байдена, преступников и администрации Байдена», - указал политик, выступая в штате Айова.
По мнению Трампа, администрация Байдена собирается «криминализировать инакомыслие» и начать полностью контролировать жизнь американцев. Экс-лидер США пообещал, что наведет порядок в Белом доме, если его снова изберут на пост президента.
«Америка снова будет свободной страной», - подытожил он.
Ранее сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка предположил, что Байдену не удастся переизбраться на второй срок , если он не сможет уговорить президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. По его мнению, продолжение боевых действий заметно улучшит имидж Трампа.