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Трамп назвал Байдена «разрушителем демократии» и раскритиковал его администрацию за излишнюю цензуру и попытки подавить свободу слова в стране.

«Эта кампания - праведный „крестовый поход“ за освобождение нашей республики от Байдена, преступников и администрации Байдена», - указал политик, выступая в штате Айова.

По мнению Трампа, администрация Байдена собирается «криминализировать инакомыслие» и начать полностью контролировать жизнь американцев. Экс-лидер США пообещал, что наведет порядок в Белом доме, если его снова изберут на пост президента.

«Америка снова будет свободной страной», - подытожил он.

Ранее сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка предположил, что Байдену не удастся переизбраться на второй срок , если он не сможет уговорить президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией. По его мнению, продолжение боевых действий заметно улучшит имидж Трампа.