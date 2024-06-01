01 июня 2024, 18:14

Трамп приобрел еще больше сторонников среди миллиардеров

РИА «Новости»
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После обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности экс-президент США Дональд Трамп стал, как ни парадоксально, пользоваться еще большим доверием среди миллиардеров. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление бизнесменов с Уолл-стрит.

«Богатые представители Уолл-Стрит заключили: даже если присяжные в зале суда признают его виновным, Трамп все равно будет их выбором на пост в Белом доме», - отмечается в материале.

Журналисты процитировали главу частной инвестиционной компании 1789 Capital Омида Малика, заявившего, что вердикт суда «окажет менее чем нулевое влияние» на его решимость поддерживать Трампа. За его кандидатуру на выборах также выступают основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман и управляющий хедж-фондом Билл Экман.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал политика виновным в фальсификации деловой документации о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Официально приговор огласят в июле. Тем не менее с президентских выборов в США Дональда Трампа уже не снимут.

По его данным, сторонники Трампа среди «видных деятелей американского бизнеса» не отвернулись от него - более того, его стали поддерживать даже те, кто прекратил это делать после штурма Капитолия в 2021 году. Такая верность не случайна: в рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал снизить налоги для богатых и ослабить регулирование.

США Дональд Трамп Выборы президента США
01 июня 2024, 17:46
Венгрия вознамерилась помешать Европе вступить в войну с Россией
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Европа «несется к войне, как поезд с безумным машинистом», Венгрия намерена помешать такому исходу и уже знает, как именно. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на митинге на острове Маргит в поддержку политики венгерского правительства. Его процитировало РИА «Новости».

«Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас еще никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели», - подчеркнул Орбан.

Он отметил, что нельзя допустить, чтобы опасные планы Евросоюза и НАТО реализовались и привели к эскалации украинского конфликта. На выборах в Европарламент, по его словам, следует отдать голоса партиям, выступающим за достижение мира.

Ранее Венгрия, несмотря на давление других стран ЕС, высказалась против выделения 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира», а также решила не поддерживать противоречащий ее интересам 14-й пакет санкций Евросоюза против России.

Венгрия Европа Россия Евросоюз НАТО
01 июня 2024, 17:19
«Пушка выстрелила». США оказались на пороге гражданской войны
РИА «Новости»
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Бывшего американского лидера Дональда Трампа признали виновным по делу о фальсификации документов, связанных с выплатами порноактрисе за молчание. Официально приговор огласят 11 июля. Громкий скандал разразился перед президентскими выборами в США. Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в интервью 360.ru рассказал о нескольких вариантах развития событий в стране.

Дональд Трамп рискует стать первым в истории экс-президентом США, осужденным по уголовному делу. Сам политик утверждает, что невиновен в преступлении и назвал вердикт присяжных «позорным».

Кто окажется у власти? После вынесения приговора избиратели и элитные группировки начнут разбираться со своими настроениями. В сложившейся ситуации, отметил политолог, возможны разные варианты.

«Конечно, группировка, которая все-таки решила: „Давайте мы Трампа осудим, а потом посмотрим, что будет“, рассчитывала, что рейтинги сразу упадут», - поделился Дробницкий.

Однако не все так однозначно. Кроме того, некоторые демократы могут предложить «убрать» и Трампа, и Байдена для спасения страны. Эти настроения уже прослеживались накануне вердикта в зарубежных СМИ, отметил Дробницкий.

«Может возникнуть дополнительный импульс: „Давайте уберем обоих“ и ставим спасителя республики. Приведет его, скорее всего, [44-й президент США Барак] Обама», - добавил политолог.

«Пушка выстрелила» По словам Дробницкого, реальная борьба за власть в Соединенных Штатах началась, как только присяжные по делу Трампа сказали «виновен».

Дональд Трамп Джо Байден
01 июня 2024, 16:53
Лавров раскритиковал Германию за циничное заявление о блокадниках
РИА «Новости»
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Заявления правительства Германии о том, что выплаты полагаются только блокадникам еврейской национальности, стали примером цинизма и несправедливости. Об этом в интервью проекту «Без срока давности» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что российская сторона обратилась к немецким властям и потребовала от них установить справедливость в вопросе выплат блокадникам. Лавров напомнил, что все люди, пережившие блокаду Ленинграда, страдали одинаково. В ответ власти ФРГ заявили, что по закону компенсации полагаются только жертвам Холокоста, и поэтому блокадникам не выделят никаких выплат.

«Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», - добавил Лавров.

Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Германии, но это никак не повлияло на ситуацию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся национальной сегрегацией. По ее мнению, идеи нацизма продолжают влиять на политику Германии.

Германия Сергей Лавров Россия МИД РФ
01 июня 2024, 15:42
Южную Корею снова атаковали воздушные шары с навозом
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КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и навозом. Об этом сообщило издание Yonhap со ссылкой на военных из Сеула.

Жителей попросили не прикасаться к объектам и сообщить о них военнослужащим или полицейским.

«Во вторник и среду Северная Корея отправила на Юг около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами», - напомнили авторы материала.

Это были «ответные действия» на антиправительственные листовки, разосланные активистами Юга.

Замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль ранее предупреждал, что макулатуру и мусор разбросают в приграничных районах соседней страны. По его словам, люди должны понять, насколько трудно убирать отходы.

Северная Корея Военные Южная Корея КНДР Мусор

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