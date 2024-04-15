Трамп прибыл на судебное разбирательство по делу о подкупе

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Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

Ранее стало известно, что три американских штата - Огайо, Алабама и Вашингтон - могут не внести действующего президента США Джо Байдена в бюллетени на выборах в ноябре.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии свою кандидатуру выдвинет Джо Байден, а республиканцев представит Дональд Трамп.