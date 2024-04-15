15 апреля 2024, 20:02

Трамп прибыл на судебное разбирательство по делу о подкупе

РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где началось разбирательство дела о выплате им 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

Ранее стало известно, что три американских штата - Огайо, Алабама и Вашингтон - могут не внести действующего президента США Джо Байдена в бюллетени на выборах в ноябре.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии свою кандидатуру выдвинет Джо Байден, а республиканцев представит Дональд Трамп.

США Суд Дональд Трамп Выборы
15 апреля 2024, 20:05
Послание врагам. Нетаньяху выберет цели для атаки в Иране
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил армии предложить цели в Иране, чтобы «послать сигнал». Об этом сообщило издание Washington Post.

«Израиль ищет варианты, которые „пошлют сигнал“, но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку», - написали авторы материала.

Израиль не хочет разозлить международных союзников, указано в публикации. Тем не менее, ответ Ирану очень важен для государства, потому что он станет посланием всем, «кто хочет навредить».

Украина также очень опасается обострения ирано-израильского конфликта , ведь он прямым образом отразится на ней. Речь идет об американской помощи, которую могут свернуть в пользу Израиля.

Ранее эксперты-востоковеды рассказали «360» о том, какие перспективы могут ожидать Ближний Восток в зависимости от дальнейших действий обеих сторон конфликта. Существуют три сценария: от затишья до большой войны.

Израиль Войны Иран Армия
15 апреля 2024, 19:13
Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации ближневосточного конфликта
РИА «Новости»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Как сообщили в пресс-службе российского аппарата, коллеги обсудили необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», - передали в пресс-службе.

Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, сообщили «Известия».

На Ближнем Востоке обострился ирано-израильский конфликт , который рискует обернуться большой войной. Иран выпустил по Израилю около 150 ракет и свыше 100 дронов.

США обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права и призвали мировое сообщество осудить агрессию. Однако произраильские силы в своей пропаганде начали переходить все логические линии , оправдывая атаку по посольству в Дамаске.

Израиль Россия Переговоры Ближний Восток
15 апреля 2024, 19:08
Израиль отложил наземную операцию в Рафахе из-за атаки Ирана
РИА «Новости»
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Израиль изменил планы по началу наземной операции в Рафахе на фоне обдумывания ответа на атаку Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника.

«Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана», - отметили в сообщении.

Операция Ирана в ночь на 14 апреля продемонстрировала, что небольшим арсеналом он в состоянии пробить израильскую систему ПВО. Это своего рода учения, Израиль стал для Ирана испытательным полигоном - на нем проверили реальные боевые возможности, от хакеров до операторов боевых дронов. Иран убедился в своих силах, узнал слабые места сионистского режима, в том числе хваленого «Железного купола».

Израиль Ракеты Иран ПВО
15 апреля 2024, 19:02
Азербайджан вернул на родину почти всех задержанных военнослужащих Армении
РИА «Новости»
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Власти Азербайджана вернули на родину всех армянских военнослужащих, которых задержали ранее. Исключение составили те, кого заподозрили в совершении тяжких преступлений, в том числе пытках и убийствах, терроризме, военных преступлениях. Об этом сообщил замглавы азербайджанского МИД Эльнур Мамедов на слушаниях в Международном суде ООН.

«Все военнопленные, а также большинство задержанных были репатриированы в Армению», - процитировало Мамедова агентство APA.AZ.

Суд рассматривает иск Армении по обвинению Азербайджана в нарушении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. Как утверждает заместитель министра иностранных дел, задержание армян, которые еще остаются в Азербайджане, с расовой дискриминацией никак не связано. По его словам, с ней не имеют ничего общего и обвинения Армении в насильственном выселении ее жителей.

Эльнур Мамедов заверил, что Азербайджан «серьезно относится к этим претензиям» и сотрудничает с армянской стороной ради обеспечения «прозрачности, взаимного доверия».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал два важных пункта мирного договора, по которым пока не удалось договориться с Азербайджаном.

Армения Суд Преступления Военные Азербайджан

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