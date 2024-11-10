Трамп предложил Харрис помочь погасить многомилионный долг

«Я удивлен, что у демократов, которые вели отважную и упорную борьбу на выборах в 2020 году, не осталось кучи долларов при рекордных сборах денег. Призываю республиканцев помочь им выплатить долг ради „единства“, - сообщил он.

По информации The New York Times , после провальных предвыборных концертов задолженность штаба представителя Демократической партии Камалы Харриса составила порядка 20 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что после поражения на выборах Харрис хочет побороться за должность судьи Верховного суда или губернатора Калифорнии. До 2017 года она работала генеральным прокурором своей родной Калифорнии.