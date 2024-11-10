10 ноября 2024, 08:00

Трамп предложил Харрис помочь погасить многомилионный долг

РИА «Новости»
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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил Демократической партии помочь погасить долг, который составляет 20 миллионов долларов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я удивлен, что у демократов, которые вели отважную и упорную борьбу на выборах в 2020 году, не осталось кучи долларов при рекордных сборах денег. Призываю республиканцев помочь им выплатить долг ради „единства“, - сообщил он.

По информации The New York Times , после провальных предвыборных концертов задолженность штаба представителя Демократической партии Камалы Харриса составила порядка 20 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что после поражения на выборах Харрис хочет побороться за должность судьи Верховного суда или губернатора Калифорнии. До 2017 года она работала генеральным прокурором своей родной Калифорнии.

Долги США Дональд Трамп Камала Харрис
10 ноября 2024, 04:36
В США рассказали, как Трампу обойти запрет на выход из НАТО
РИА «Новости»
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Переизбранный на второй срок Дональд Трамп сможет вывести США из НАТО и тем самым обойти принятый при действующем президенте Джо Байдене закон, который этому препятствует. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на экспертов в области права.

По мнению юристов, Трамп может сослаться на полномочия президента во внешней политике, как он поступил в 2020 году. Тогда его администрация вышла из Договора по открытому небу.

Если говорить о выходе из НАТО, то принятый при Байдене закон предусматривает принятие такого решения при одобрении двумя третями голосов в Сенате или утверждении актом конгресса.

По словам научного сотрудника Института Брукингса Скотта Андерсона, принятый конгрессом закон относительно НАТО «не безупречен», но решение Трампа может привести к прямому конституционному конфликту с конгрессом.

Профессор школы права университета Чикаго Кертис Брэдли заявил, что просто заявление Трампа о желании вывести США из альянса не означает, что конгресс получит право подать на него в суд. Республиканцы будут контролировать сенат и вряд ли поддержат такой иск.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о рисках превращения Европы в американского вассала, сообщили «Известия».

В Израиле раскрыли план Трампа по ослаблению России за счет улучшения взаимодействия США с окружающими ее государствами.

США Суд Законы Вашингтон Конгресс США Дональд Трамп НАТО Джо Байден
10 ноября 2024, 03:50
В Израиле раскрыли план Трампа по ослаблению России
Публичное достояние
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Выигравший президентский выборы в США Дональд Трамп изменит тактику в отношении России путем снятия напряженности во взаимодействии с окружающими ее странами. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

По его словам, конкуренция Вашингтона с Москвой никуда не денется, но в Белом доме акцентируют внимание на военных средствах, а за счет вовлечения в орбиту интересов США соседних с РФ государств.

«Тактика [Трампа] - усиливать свою игру, свои отношения со всеми периферийными государствами вокруг России: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, может быть с Грузией, может быть даже с Белоруссией», - добавил политолог.

Кедми пояснил, что подобная тактика приведет к постепенному изменению отношения к Западу в этих странах. Сама же Россия останется для США соперником. Просто американское руководство при Трампе станет действовать хитрее, осознав, что прежняя антироссийская стратегия оказалась неэффективной и деструктивной. Вот они ее и поменяют.

До этого в США заявили о желании Трампа разорвать партнерские отношения между КНР, РФ, Ираном и КНДР, сообщили «Ивестия».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил , что после переизбрания Трампа снова попытаются затянуть в «вашингтонское болото», чтобы нейтрализовать его как президента.

США Израиль Дональд Трамп Россия Выборы президента США Москва
10 ноября 2024, 03:48
Семье Обамы предрекли политическое забвение
РИА «Новости»
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Биограф бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель писатель Дэвид Гарроу заявил, что американцам не понравилось их высокомерное поведение в рамках предвыборной кампании Камалы Харрис. В интервью Daily Mail он предрек чете политическое забвение.

«С их стороны было бы глупо и невежественно агитировать так, как они это делали. Я ожидаю, что такое восприятие разделяют многие люди. Если это так, то, я думаю, это снижает их значимость до уровня Билла Клинтона», - сказал Гарроу.

Он назвал выступления Обамы бездушными и высокомерными. По мнению писателя, после поражения Харрис и повторной победы республиканца Дональда Трампа 44-й президент США и его супруга исчезнут с политической арены, потому что Демпартия сделает ставку на других людей.

Гарроу заявил, что Обама не испытывает проблем с финансами, к тому же экс-президент по-прежнему востребован как лектор. По мнению писателя, семья будет еще реже наведываться в Вашингтон, предпочитая излюбленный миллионерами остров Мартас-Винъярд у побережья Массачусетса.

Сводный брат Барака Обамы Малик ранее заявил журналистам, что политик втайне продолжил управлять США. Он сказал, что в случае победы Харрис он сохранил бы власть в своих руках.

США Дональд Трамп Барак Обама Мишель Обама
10 ноября 2024, 02:54
Почти 30 миллионов человек оказались в зоне пожаров в США
Freepik
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Свыше 27 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги из-за распространившегося по штатам пожара. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Целых 27 миллионов человек от Нью-Йорка до Массачусетса оказались в зоне пожарной тревоги в субботу», - указали в сообщении.

В частности, тревогу распространили на города Нью-Йорк и Бостон. Пожары активизировались в регионе из-за засушливой погоды. В одном из округов штата Нью-Джерси пламя угрожает 55 постройкам.

По данным телеканала ABC News , жителей города Нью-Йорк предупредили об ухудшении качества воздуха на фоне пожаров. В ближайшее время воздух может стать небезопасным для пожилых людей.

Ранее сейсмологи предупредили, что Соединенные Штаты могут накрыть 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. Природные катаклизмы нанесут серьезный вред сразу нескольким американским штатам.

США Пожары Нью-Йорк Лесные пожары

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