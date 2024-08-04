Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключенными

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», - сказал он.

По мнению бывшего американского лидера, для Соединенных Штатов эта договоренность была ужасной. США вернули людей, но власти заключают ужасные сделки, резюмировал Трамп.

Также политик назвал Россию главным выгодоприобретателем от проведенного обмена заключенными, потому что смогла заключить сделку с целым рядом стран НАТО. Он добавил, что детали договоренностей ему не сообщали.

Один из крупнейших обменов освобожденными заключенными состоялся в аэропорту Турции. Россиян на родину передали семь государств. Российская Федерация со своей стороны обменяла 16 заключенных. Путин лично встретил у трапа самолета вернувшихся соотечественников.