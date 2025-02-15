Трамп повесил в Белом доме свое фото при аресте

«Фотография президента Дональда Трампа помещена в рамку и висит прямо у Овального кабинета», - уточнили в публикации.

Снимок заметили во время переговоров президента США и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Авторы статьи предположили, что Трамп распорядился повесить фотографию в Белом доме, чтобы каждый, кто входит в комнату, понимал, как далеко политик продвинулся со дня своего ареста.

Известный снимок сделали в августе 2023 года, когда Трамп провел около 30 минут под стражей по обвинению в сговоре. Его освободили под залог в 200 тысяч долларов.

Ранее скульптурный портрет Дональда Трампа предложили добавить на гору Рашмор в честь его выдающихся достижений. На на известном рельефе высечены скульптурные изображения четырех президентов США - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.