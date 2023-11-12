Трамп потребовал транслировать судебные заседания по своему делу

«Трамп требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», - указали в прошении юристы.

В окружном суде Вашингтона идет рассмотрение федерального дела о президентских выборах в США в 2020 году. Трампу в качестве одного из эпизодов вменили попытки изменить итоги голосования со штурмом Капитолия.

Практика федеральных судов в США обычно не предусматривает фото- или видеосъемку из залов заседания. В статье NYT подчеркнули, что за право трансляции адвокатам Трампа придется серьезно побороться.

В начале недели экс-глава Белого дома давал показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве в финансовых отчетах. Трампу, который стал главным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, грозят еще три разбирательства по трем уголовным делам. Одно из них как раз связано с выборами 2020 года, другое - с обращением с секретными документами, а третье - с выплатой денег бывшей порноактрисе за утаивание романа.