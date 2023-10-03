Трамп потребовал отстранения прокурора на втором судебном заседании в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл на второе заседание суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве и заявил, что прокурора по делу Летицию Джеймс необходимо отстранить от должности. Экс-главу Белого дома процитировал телеканал CNBC.
«Это дело должно быть прекращено. И ее (прокурора - прим. ред.), вероятно, тоже надо отстранить», - заявил Трамп на заседании суда.
Бывшего президента и его компанию Trump Organization обвиняют в том, что были представлены неверные сведения о стоимости активов для получения более выгодных условий по кредитам и страховке. Иск передали в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора Джеймс, Трамп завысил стоимость своего дома во Флориде, апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене и еще ряда активов.
Ранее верховный суд США отказался рассматривать требование о запрете участвовать в выборах Дональду Трампу.