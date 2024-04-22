Трамп потратил почти все деньги, выделенные на судебные расходы

Фонд Save America пополнялся деньгами политических спонсоров и покрывал расходы политика, связанные с судебными разбирательствами. В марте Дональд Трамп потратил 4,9 миллиона долларов, и на счетах, которые он использовал для финансирования своих адвокатов, осталось всего 6,8 миллиона.

«Согласно отчетам о финансировании предвыборной кампании, это привело его к нехватке денежных средств по мере роста расходов на судебные разбирательства», - сообщил автор статьи.

Дональду Трампу пришлось начать поиск других источников финансирования. По информации агентства, он рассмотрит три варианта - снова попросит денег у сторонников, вложит свои или обратится в Национальный комитет Республиканской партии.

В апреле в Нью-Йорке прошло слушание по делу о подлоге документов. Дональда Трампа обвинили по 34 пунктам.