12 февраля 2025, 08:29

Трамп после возвращения Фогеля анонсировал освобождение еще одного американца

РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп на встрече с вернувшимся из России в Штаты Марком Фогелем заявил, что 12 февраля будет освобожден еще один американец. Но никаких подробностей политик приводить не стал, сообщило РИА «Новости».

«Кое-кто еще будет освобожден завтра, вы об этом узнаете», - сказал Трамп.

Марк Фогель на встрече с американским лидером отметил, что его помиловал президент России Владимир Путин. Трамп поблагодарил российского коллегу, назвав решение об освобождении американца справедливым.

Бывшего сотрудника посольства США в России Фогеля в 2021 году задержали в Шереметьево. Таможенники нашли у него наркотические вещества.

Дипломата обвинили в хранении и контрабанде запрещенных веществ, он признал свою вину. Суд приговорил Фогеля к 14 годам заключения колонии строгого режима.

США Дональд Трамп Россия
12 февраля 2025, 07:58
Политическая партия в Нидерландах выступила за диалог с Россией
РИА «Новости»
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Партия «Форум за демократию» (FvD) в Нидерландах выступает за диалог с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил член парламента Нидерландов и депутат политического объединения Гидеон ван Мейерен.

«Мы всегда выступаем за диалог. Наша позиция началась еще не в 2022 году, а раньше», - сказал он.

Ван Мейерен отметил, что «Форум за демократию» уже много лет назад предупреждал, что продвижение инфраструктуры НАТО к государственным границам России - провокационный шаг, способный привести к конфликту.

«Наша точка зрения не изменилась», - добавил политик.

Ранее нидерландский депутат отметил, что Украина не должна вступать в Евросоюз и НАТО, чтобы не провоцировать Россию. По его мнению, лучшим выбором для страны станет нейтральный статус.

МИД Украины заявлял, что страна готова занять место Венгрии в НАТО и Евросоюзе.

Россия Нидерланды
12 февраля 2025, 02:50
Теледебаты кандидатов в президенты прошли в Абхазии
РИА «Новости»
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В Абхазии завершились дебаты кандидатов в президенты республики, которые длились почти три часа. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Абхазия.

В дебатах участвовали все пять претендентов - Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Адгур Хурхумал, Олег Барциц и Роберт Аршба.

Все они призывали избирателей активно голосовать, а также согласились признать результаты выборов, независимо от того, какими они будут.

В ходе дебатов Гунба высказался об инвестиционном соглашении с Россией, отметив, что такие острые вопросы необходимо решать на референдуме. Если жители Абхазии считают, что это соглашение угрожает республике, то он не будет его навязывать.

«Мое мнение не должно разниться с мнением народа», - заявил Гунба в ходе теледебатов.

Он также отметил, что общался с российскими коллегами и сообщил им об опасениях абхазов.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что в Москве внимательно следят за президентской кампанией в Абхазии. По его словам, в Кремле примут любой выбор абхазского народа, но при отсутствии антироссийской политики.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
12 февраля 2025, 02:27
«Россия отнеслась к нам хорошо». Трамп — о возвращении Фогеля в США
РИА «Новости»
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Россия очень хорошо отнеслась к США, освободив и вернув на родину осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, сообщило РИА «Новости».

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», - сказал он.

Американский лидер допустил, что освобождение Фогеля послужит началом отношений, которые позволят завершить украинский конфликт.

Кроме того, информацию о передаче Фогеля на родину подтвердил адвокат Дмитрий Овсянников.

Бывшего сотрудника посольства США в РФ задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда таможенники обнаружили в его багаже наркотики. Его обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере, причем он признал свою вину. Фогеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее в Белом доме назвали освобождение Фогеля проявлением доброй воли с российской стороны.

США Наркотики Дипломатия Белый дом в США Дональд Трамп Россия
12 февраля 2025, 01:59
В Армении заявили об ожидании страны в Евросоюзе
РИА «Новости»
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Евросоюз ждет получения Арменией статуса члена объединения. Об этом заявил представитель инициативной группы Артак Зейналян в интервью агентству Armenpress.

«Нас ждут в Евросоюзе. Мы очень ценны для него. И Европейский союз также нуждается в Армении, как, например, и другие союзы», - сказал он.

По словам Зейналяна, у Евросоюза сложилась определенная позиция насчет Армении, которая выражена не только словами, но и конкретными правовыми документами. В качестве примера он назвал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Ранее директор исследовательского центра «Ближний Восток - Кавказ» Станислав Тарасов прокомментировал подписание договора о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией.

По его мнению, республика продолжает поддерживать западный курс. Такое развитие событий придет к тому, что сотрудничества между Арменией и Россией не будет.

Армения Евросоюз

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