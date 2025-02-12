Трамп после возвращения Фогеля анонсировал освобождение еще одного американца

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«Кое-кто еще будет освобожден завтра, вы об этом узнаете», - сказал Трамп.

Марк Фогель на встрече с американским лидером отметил, что его помиловал президент России Владимир Путин. Трамп поблагодарил российского коллегу, назвав решение об освобождении американца справедливым.

Бывшего сотрудника посольства США в России Фогеля в 2021 году задержали в Шереметьево. Таможенники нашли у него наркотические вещества.

Дипломата обвинили в хранении и контрабанде запрещенных веществ, он признал свою вину. Суд приговорил Фогеля к 14 годам заключения колонии строгого режима.