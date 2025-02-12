Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому

Американский журналист Кристофер Миллер в соцсети X написал, чо Трамп анонсировал звонок Зеленскому, чтобы сообщить ему о беседе с Путиным. Других подробностей он не привел.

В среду, 12 февраля, Путин провел 1,5 часовой разговор по телефону с Трампом, в ходе беседы президент РФ пригласил его с визитом в Москву.

Также лидеры России и США договорились запустить переговоры по Украине.

Трамп поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный диалог. По словам главы Белого дома, они с Путиным сошлись во мнении, что Россия и Соединенные Штаты получат большую выгоду от сотрудничества, но сначала нужно остановить украинский конфликт, писали «Известия».