20 января 2025, 02:33

Трамп поручил создать систему ПРО «железный купол» для защиты США

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах поручить разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол» для защиты территории страны. Об этом политик заявил на митинге в Вашингтоне.

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита „Железный купол“, который полностью произведут в США», - отметил он.

По словам Трампа, в качестве одного из ключевых приоритетов его новая администрация выбрала развитие национальной обороны.

Избранный президент также заявил, что после возвращения в Белый дом в США завершится «четырехлетний период упадка».

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Церемония пройдет без участия представителей России.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер ранее заявил, что избранный президент США Дональд Трамп урегулирует конфликт на Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира.

США Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп
20 января 2025, 03:15
Трамп пообещал отменить все глупые указы Байдена
РИА «Новости»
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Сразу после вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп подпишет множество указов и отменит бессмысленные, на его взгляд, распоряжения предшественника. Политик объявил об этом на митинге в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN.

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», - сказал он.

Трамп рассказал, как кто-то попросил его не подписывать слишком много указов в первый же день правления, а растянуть эту работу на несколько недель. Но республиканец отказался.

Он также пообещал также обнародовать материалы об убийствах Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга - младшего, посетить опустошенную пожарами Калифорнию и остановить конфликт на Украине. В речи на Capitol One Arena Трамп упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина , похвалив его за игру.

США Дональд Трамп Джо Байден
20 января 2025, 02:32
Отрезанную голову нашли в сумке исполнителя духовной музыки в Нигерии
Unsplash
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В Нигерии певца Тимилейна Аджайи заподозрили в убийстве. Полиция обнаружила в его сумке голову девушки, а дом остальные части тела, сообщила «Би-би-си».

Аджайи из штата Насарава выступал в жанре духовной христианской музыки. Прохожих смутило его странное поведение, поэтому они обратились в полицию. Во время досмотра правоохранители нашли в его сумке отрубленную голову девушки. Другие части ее тела лежали у него дома.

Потерпевшей оказалась 24-летняя Саломе Адайду из Национального корпуса молодежной службы. Недавно она похоронила отца. Мать девушки, узнав об убийстве, потеряла сознание.

В Челябинской области настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское зарезал собутыльника. Епархиальное руководство заявило, что он оборонялся, но отстранило мужчину от служения и устроило церковный суд.

Африка Убийства Религия
20 января 2025, 02:17
«Занавес опустится». Трамп пообещал завершить период упадка в США
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп накануне своей инаугурации заявил, что после его возвращения в Белый дом в стране завершится «четырехлетний период упадка». Об этом политик заявил во время выступления перед сторонниками на митинге в Вашингтоне.

«Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны», - отметил он.

Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов 20 января. Политик успел поделился неоднозначными заявлениями, в том числе о завершении конфликта на Украине, покупке Гренландии и присоединении Канады.

Он также заявлял о возможной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. В беседе с 360.ru историк Владимир Можегов предположил, что лидеры России и США действительно могут встретиться , но на определенных договоренностях.

США Вашингтон Дональд Трамп Россия Владимир Путин
20 января 2025, 01:13
Власти Латвии задумали запретить россиянам управлять критической инфраструктурой
РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки к закону о национальной безопасности, благодаря которым россияне и белорусы не смогут работать в организациях по управлению объектами критической инфраструктуры. Об этом сообщило издание Delfi.

По задумке министерства, ограничение распространится как на физлиц из России и Белоруссии, так и на связанных с ними юрлиц. Им закроют доступ к информации и технологическому оборудованию, которые имеют значение для критической инфраструктуры. Исключения сделают только при получении специального разрешения от Службы государственной безопасности Латвии.

Закон еще не принят. Сначала проект рассмотрит правительство, затем парламент.

Ранее власти Латвии ограничили изучение русского языка в школах, но это не помешало большой части населения говорить на нем. Профессор Василий Свистунов сообщил, что за многие годы жизни в республике латышский язык ему не понадобился.

Латвия Международные отношения Санкции

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