Трамп попросил приостановить судебное разбирательство по делу порнозвезды

Американский лидер Джо Байден хотел бы войти в историю как человек, сумевший вернуть доминирующее положение США в мире. С таким заявлением политик выступил в беседе с журналистом США News.

Байден считает, что прямо сейчас мир находится в переломной точке, определяющей дальнейшее устройство глобального порядка.

«Я думаю, что мы находимся в одном из тех моментов, когда эпоха после холодной войны закончилась, и мир… Мир движется не из-за какого-либо конкретного лидера, а из-за природы вещей, которые происходят по всей планете», - пояснил Байден.

Затем журналист задал уточняющий вопрос о том, каким Байден видит свое наследие в этом мире.

«История говорит, что у меня был план, как восстановить экономику и восстановить лидерство Америки в мире. Я надеюсь, все вспомнят, что я делал это честно и порядочно, говорил, что у меня на уме», - добавил Джо Байден.

При этом более половины граждан США считают, что уходящего президента страны Джо Байдена оценят «ниже среднего» или «плохо». Об этом свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup.

Кроме того, избранный президент США Трамп считает Байдена и его команду виновниками и украинского кризиса.