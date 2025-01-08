Трамп попросил приостановить судебное разбирательство по делу порнозвезды
Избранный американский лидер Дональд Трамп подал ходатайство в Верховный суд с просьбой приостановить дело в нью-йоркской инстанции. Об этом сообщило РИА «Новости».
Речь идет о деле о сокрытии выплат за молчание порноактрисы Сторми Дэниэлс перед выборами 2016 года.
«Суд должен распорядиться о немедленной приостановке уголовного разбирательства в отношении президента Трампа в суде первой инстанции Нью-Йорка», - следует из ходатайства.
Республиканец также попросил отменить слушание по вынесению приговора, назначенное на 10 января. В связи с предстоящей инаугурацией Трамп защищен иммунитетом от уголовного преследования, что подтвердили в Верховном суде.
В конце 2024 года суд Нью-Йорка отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против республиканца на фоне его победы на президентских выборах. Суд рассмотрел доводы ответчика и пришел к выводу, что они по большей части повторяют аргументы, которые он уже называл, сообщил Ura.ru.