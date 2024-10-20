20 октября 2024, 22:43

Трамп попробовал себя в роли повара в McDonald’s

Global Look Press
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп попробовал себя в роли повара в McDonald’s в Пенсильвании. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Республиканец приготовил несколько порций картофеля фри. Также Трамп выдал несколько заказов посетителям McDonald’s за свой счет.

Ранее Трамп заявил , что нынешняя администрация США может развязать третью мировую войну в течение нескольких месяцев. В случае победы кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис стране грозит прямой военный конфликт с Россией.

Выступая перед соратниками в Батлере Трамп заявил, что весь мир смеется над США, а четыре года назад все уважали Штаты.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп попробовал себя в роли повара в McDonald’s в Пенсильвании. Трансляцию вел телеканал Fox News.

США Военные Войны Дональд Трамп Россия Демократическая партия США
20 октября 2024, 23:35
ЦИК Молдавии призвали остановить фальсификации на выборах
РИА «Новости»
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Бывший президент Молдавии и лидер коммунистической партии Владимир Воронин обратился в ЦИК республики и потребовал срочно остановить массовые фальсификации на выборах главы государства и референдуме по вопросу евроинтеграции республики, сообщила в своем Telegram-канале депутат-коммунист Диана Караман. По ее словам, действующие власти понимают собственный провал, поэтому пытаются «украсть наши с вами выборы через избирательные участки за рубежом».

«В связи с тем, что появилась информация о том, что за рубежом начала резко расти явка <…> Владимир Воронин направил срочное обращение в ЦИК для того, чтобы они остановили масштабную фальсификацию, которую подготовила нам власть на международных участках», - заявила Караман в видеообращении.

ЦИК опубликовал первую информацию по итогам выборов в стране. По предварительным данным, после обработки части бюллетеней лидирует действующий президент Майя Санду.

Скандалы Выборы президента Молдавии
20 октября 2024, 23:35
Кремль ответил на вопрос об отмене поездки главы Бразилии на БРИКС
РИА «Новости»
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Отмена поездки бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС не связана с российским лидером Владимиром  Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент России заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии. Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, могут ли быть связаны эти вещи.

«Нет», - сказал Песков.

По его словам, в Кремле эта мысль и в голову не могла прийти.

Путин отказался ехать на саммит «Большой двадцатки», чтобы «не срывать» его работу. Президент добавил, что у него с президентом Бразилии Лулой прекрасные дружеские отношения.

Саммиты Кремль Дмитрий Песков Бразилия Владимир Путин БРИКС Саммит БРИКС 2024
20 октября 2024, 23:14
Игорь Краснов прилетел в Бразилию на прокурорский саммит G20
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов прилетел в Бразилию для участия в саммите глав прокурорских служб стран G20, сообщила пресс-служба ведомства. В аэропорту Рио-де-Жанейро Краснова встретили с улыбками и объятиями.

Глава ведомства встретится со своими иностранными коллегами. Краснов уже встретился с генпрокурором Бразилии.

«Генпрокуроры России и Бразилии договорились усилить совместную работу в сфере возврата активов преступного происхождения и запланировали подписание новой программы сотрудничества, предусматривающей соответствующие мероприятия», - рассказали в пресс-службе ГП.

В начале октября Краснов совершил рабочую поездку в Армению. Там он встретился со своими коллегами из стран СНГ.

Генпрокуратура РФ Бразилия G20
20 октября 2024, 22:53
Граждане Молдавии проголосовали на референдуме о евроинтеграции
РИА «Новости»
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В Молдавии прошел референдум о вступлении страны в Евросоюз. ЦИК сообщил предварительные результаты после подсчета 20,55% голосов.

По предварительным данным, граждане Молдавии выступают против евроинтеграции. За проголосовали 41,31%, против - 58,09%.

Явка на референдуме о евроинтеграции Молдавии к 18:00 превысила 42%, это означает, что референдум признали состоявшимся. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более трети избирателей.

У посольства в Москве в воскресенья образовались очереди из желающих проголосовать на выборах президента и референдуме. Первые избиратели пришли к зданию посольства на Кузнецком мосту к часу ночи.

В Молдавии прошел референдум о вступлении страны в Евросоюз.

ЦИК сообщил предварительные результаты после подсчета 20,55% голосов.

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