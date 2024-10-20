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Республиканец приготовил несколько порций картофеля фри. Также Трамп выдал несколько заказов посетителям McDonald’s за свой счет.

Ранее Трамп заявил , что нынешняя администрация США может развязать третью мировую войну в течение нескольких месяцев. В случае победы кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис стране грозит прямой военный конфликт с Россией.

Выступая перед соратниками в Батлере Трамп заявил, что весь мир смеется над США, а четыре года назад все уважали Штаты.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп попробовал себя в роли повара в McDonald’s в Пенсильвании. Трансляцию вел телеканал Fox News.